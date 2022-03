Kəmaləddin Qafarov büdcə pullarını necə mənimsəyir... - İLGİNC FAKTLAR Tarix: Bu gün, 09:32 | Çap et

Müdriklər deyib ki, bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.

Amma, vallahi, Azərbaycan reallığına baxanda görürük ki, bir əldə nəinki 2 qarpız, lap 5 qarpız da tutmaq olar.

Axı, nə qədər yazmaq olar ki, deputatın biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması Azərbaycan qanunları ilə qadağandır.

Axı, nə qədər demək olar ki, deputat olan kəs, nə üçün mühüm vəzifə tutmalıdır ?

Axı, deputat qanunverici orqanda təmsil olunur, onun icra orqanında çalışması məntiqə ziddir.

Bəs görəsən, belə olan halda Milli Məclisin üzvü Kəmaləddin Qafarov necə bizneslə məşğul olur ?

Kəmaləddin Qafarov necə Milli Onkologiya Mərkəzinin direktor müavini olur ?

Bu adam iki mühüm işi necə çatdıra bilər, axı..?

Çatdırmağı cəhənnəmə, hələ üstəlik onkoloji xəstələrə zülm edir....

Bu adam deputatdır.

Bu adam Milli Onkologiya Mərkəzinin direktor müavinidir.

Bu adam “AZƏRİ MED” MMC şirkətinin sahibidir.

Bu adam, dövlətin Onkologiya Mərkəzinə ayırdığı 20 milyon manatı özünün AZƏRİ MED şirkətinə verir.

Axı, bu necə ola bilər ee....Sən məmur olaraq dövlətin vəsaitini öz şirkətinə keçir və..mənimsə...

Bəs görəsən, bu ölkədə olan dövlət qurumları hara baxır?

Mediada yayılan məlumatdan bəlli olur ki, Kəmaləddin Qafarov səhiyyə sistemində öz “Tarif Şurasını” yaradıb:

İndi qiymətlərə fikir verin.

Onkoloji xəstəlik şübhəsilə ilk müayinə 500 manat, kimyaterpiya keçmək üçün müayinə sənədlərini müalicə edəcək həkimə verilməsi 20 manat, kimyaterapiya 300 manat, kimyaterapiyadan öncəki müayinələr 60-100 manat (hər 21 gündən bir), 28 seanslıq şüa 1000 manat, pozitron-emissiya tomoqrafiyasına görə 1500 manat, qeydiyyat, bütün tibbi xidmətlər (müayinə, müalicə, əməliyyat), yeri gəldi-gəlmədi əlavə analizlər, biopsiyalar pullu və daha nələr....

Bir sözlə, xərçəng xəstəsini əslində Kəmaləddin Qafarov “öldürür”...

Hansı ki, hər il dövlət büdcəsindən Milli Onkologiya Mərkəzinə 10 milyonlarla pul ayrılır.

Bilmək olmur, bu adam deputatdır, xəstəxana rəhbəridir, yoxsa qəssəbxana işlədir ?

Bu adam ölkəyə ən bahalı və ən keyfiyyətsiz dərmanları gətirir.

Bu adam tikinti biznesi ilə məşğul olur, göydələnlər tikir...

Bu adamın şirkətlərinin qısa siyahısına nəzər salaq.

İqtisadiyyat Nazirliyinin kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları əsasında Qafarovun ailə şirkətlərinin bəziləri haqqında çıxarışlara baxaq.

1.Kəmaləddin Qafarova bağlı ailə şirkətlərinin ən başında "AZƏRİ MED” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ gəlir. Niyə ən başında? Çünki "Azəri Med” onun baş direktor müavini olduğu mərkəzin şübhəli tenderlərində aktiv tərəfdaşdır.

Şirkət ayrıca Əhməd Rəcəbli küçəsindəki AzeriMed "Tibbi Market”də tibbi ləvazimatların və avadanlıqların satışını həyata keçirir, bütün ölkəboyu şəbəkələşmiş "ZƏFƏRAN” apteklərinə və "ZƏFƏRAN HOSPİTAL”ı idarə edir.

Qanuni təmsilçisi Kəmaləddin Qafarovun yaxın qohumu CANİLYA QAFAROVA RƏHİM qızıdır.

2. Qafarovun ailə biznesində ən çox diqqət çəkən isə VERSAL PALACE şadlıq evidir. Olduqca dəbdəbəli və gözqamaşdırıcıdır. Şadlıq sarayı 7-ci mikrorayonda, A. Kunanbayev 57 ünvanında yerləşir və "VERSAL PALACE” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (VÖEN nömrəsi 1402942941) tərəfindən idarə olunur. Qanuni təmsilçisi Kəmaləddin Qafarovun qardaşı CƏLALƏDDİN QAFAROV NƏSRƏDDİN oğludur.

3. "VERSAL PALACE” MƏNZİL-TİKİNTİ KOOPERATİVİ –Bakının Babək prospektində və Ağ Şəhərdə (10 bloklu, 7 mərtəbəli, 118 mənzilli) çoxmərtəbəli yaşayış komplekslərinin tikintisini həyata keçirir.

4. "KANON” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Bu şirkət üzərindən Qafarovlar ailəsi Kanon apteklər şəbəkəsinə sahibdir. Apteklərin yerləşçdiyi ünvan:

-Bakı şəhəri, X.Məmmədov 32 A,

-Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 100,

-Şamaxı şəhəri,

-Sabunçu rayonu, Bakıxanov ŞTQ E.Xəlilov 1,

-Sabunçu, S.Qocayev 142, bina 1,

-Nəsimi rayonu, A.Mirqasımov 2,

-Ağdam rayonu Quzanlı, H.Əliyev prospekti,

-Səbail Rayonu. Əhməd Cavad Ev 32 M1 M2,

-Bakı şəhəri, Əhməd Cavad 32,

-Sumqayıt, 2-ci mkr, Sülh küçəsi,

-Ağcabədi

-Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi M.Ə.Sabir küçəsi 44D,

-Nəsimi rayonu 3018 məhəllə, Hüseynbala Əliyev küç 24a,

-Nəsimi rayonu, Mirəsədulla Mirqasımov, 4C,

-Yasamal rayonu, Şərifzadə 314 B

-Nəsimi rayonu, Hüseynbala Əliyev 156 A,

-Nəsimi rayonu, Asif Məhərrəmov 119A,

-Lənkəran, Həzi Aslanov küçəsi,

-Lənkəran, Nizami küçəsi,

-Gəncə, Atatürk prospekti,

-Quba şəh, Fətəlixan küç. Ev 6A,

-Biləsuvar, Kanon – Aran apteki,

-Ucar rayonu Ucar şəhəri Oğuz küçəsi ev 106.

-Xətai rayonu, H.Salmani küç, 5 saylı bina 1-ci mərtəbə

5. ”SHAFRAN” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ Qanuni təmsilçisi Kəmaləddin Qafarovun əmisi oğlu HÜSAMƏDDİN QAFAROV ŞƏMSƏDDİN oğludur.

6. "AVESTAFARM” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 7.. "MEGA PHARMACY” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ Cəmiyyəti

8. "NATURALİST” FƏRDİ FİRMASI

Firmanın qanuni təmsilçisi Kəmaləddin Qafarovun qaddaşı CƏLALƏDDİN QAFAROV NƏSRƏDDİN oğludur. Əczaçılıq sahəsində fəaliyyət göstərir, ayrıca aptekləri var.

9. HELİOS PHARMA LTD qonşu Gürcüstanda əczaçılıq sahəsində fəaliyyət göstərir.

Şirkət Tiflisin İsani-Samqor rayonu, Qorqasali küçəsi 41 ünvanında hüquqi qeydiyyatdadır, Tamara Qamzaşvili adlı gürcü qadın tərəfindən idarə olunur.

11. SALİDONT LTD 2 ay əvvəl, 2019-cu ilin noyabrın 7-də Kiprin cənubunda (yunan hissəsi) yerləşir və şirkətin idarə olunması PATRİCİA STİLİANOY adlı yunana həvalə olunub.

Bu hələ siyahının az bir hissəsdir.

İndi gördünüzmü, Kəmaləddin Qafarov binzes imperiyası Yunanıstana, Kiprə qədər uzanır.

Yəqin ki, ciddi bir yoxlama olarsa, Qafarovun yolu Kürdəxanıya düşə bilər.

