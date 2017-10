SOCAR SAP-ın mükafatına layiq görülüb Tarix: Bu gün, 16:54 | Çap et

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) “SAP Value Award” mükafatının qaliblərindən olub.

“Report” bu barədə SAP-a istinadən xəbər verir.

SOCAR “Hasilat 4.0” nominasiyası üzrə qalib elan olunub.

Ümumilikdə 7 şirkət münsiflər heyəti tərəfindən seçilərək mükafat alıb, bir şirkət isə tamaşaçı rəğbətinə əsasən səsvermə nəticəsində mükafata layiq görülüb.

Qeyd edək ki, “SAP Value Award” hər il keçirilir.