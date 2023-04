Türkiyə SEÇİM ASTANASINDA... - ŞƏRH Tarix: Bu gün, 12:46 | Çap et

Türkiyənin hakim AK Partiyası 28-ci Dövr Prezident seçkilərində millət vəkili namizədlərinin istifadə edə biləcəyi loqo, afişa, broşür və digər dizaynları müəyyən edib.

14 may seçkilərində dizaynlarını müəyyən edən AK Partiyanın “Türk yüzilliyi üçün doğru zaman doğru adamdır” və “Doğru addımlarla davam et” şüarlarından istifadə edəcək.

Müasir dünyada sülh və inkişaf dövrün vacib tələbidir və beynəlxalq münasibətlərdə daha böyük demokratiyaya doğru inkşaf qarşısıalınmaz prosesdir.

Qardaş Türkiyə də bu proseslərin önündə gedən ölkələrdən biridir.

Bu gün demokratiya adı altında fəaliyyət göstərən bir çox donor təsisatlar və fondların fəaliyyəti nəticəsində dünyanın bütün regionlarında demokratiyanı sarsıtmaq, cəmiyyəti parçalanmaq və daxili münaqişələrə körükləmək, başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq üçün bir alət , silah kimi istifadə edilir.

Bu cür kənar təsirlər və müdaxilələrin aktiv istifadə olunduğu ölkələrdən biri də Türkiyədir.

Qardaş Türkiyədə may ayında keçiriləcək seçkilər üçün Qərb donor təssisatları və onlara bağlı siyasi , QHT və media qruplar Boliviyada 2019 ci il prezident seçkilərinin ssenarisini tətbiqi üçün üç istiqamət üzrə hücuma keçiblər.

1. Hakimiyyətə müxalif və rəqib siyasi , QHT və media təsisatlara maliyyə ilə təmin edir. Bunun üçün NED və USAID səxavətlə kisələrinin ağzını açıblar.

Maliyyə əsasən :

1. AKP hakimiyyətinin dini-ideloji konsepsiyasına qarşı çıxan sekulyar , sağçı siyasətçilər , etnik-dini müxtəliflik elementləri ideoloji birləşməsi üçün, təhsil və universitetlərdə müxalif, marjinal gənclər qruplarının birləşməsi ilə anti -hökümət şəbəkəsinə

2. Beyin mərkəzləri , vətəndaş təşkilatları və hakimiyyətə müxalif olan keçmiş akp-çilərin prosesə səfərbər olunması üçün.

3. Aparıcı müxalifət xadimlərinə aylıq maaş siyasi partiyalarına siyasi və maddi dəstək göstərilməsi və s.

Xüsüsi qeyd edim ki, qərb donor təşkilatları R. T. Ərdoğan-AKP hakimiyyətinin seçkilərdə qalib gələcəyini əminliyi var və əsas hədəfləri “saxtalaşdırılmış seçkilər” iddiası ilə küçə yürüşləri və etirazları dəstəkləməkdir.

Maraqlı məqam isə küçə etirazları və yürüşlərinin nəzəri tətbiqlərdə hərbçilər və polislərlə iş nəzərdə tutulur.

Qardaş Türkiyə xalqına 28-ci Dövr Prezident seçkilərində uğurlar arzulayaraq , uzaqgörən siyasəti ilə ölkəsini qlobal güc mərhələsinə çıxarmış, etibar və güvən mövzularında özünü təsdiqləmiş namizəd və siyasi qrupun qalib gələcəyinə əminik.

Mənim isə 28-ci Dövr Prezident seçkilərində şəxsinə və siyasətinə hüsn-rəğbətdən dolayı mənəvi seçimim çox hörmətli R.T. Ərdoğandır.

Allah ona bu dəfə də yar olsun!..



Yeganə HACIYEVA - DİA.AZ



