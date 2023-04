"Caspian Consulting and Sevices” MMC-yə qarşı İDDİA Tarix: Bu gün, 16:58 | Çap et

"Caspian Consulting and Sevices” MMC-yə ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları fəaliyyət qaydaları əleyhinə olan (Ətraf mühitin müəssisə (istehsalat) monitorinqinin və ya təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirinin uçot və hesabatının aparılmaması) inzibati xəta protokolu tərtib olunub.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, protokol İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 239-cu maddəsi ilə irəli sürülüb.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 239-cu maddəsinə görə ətraf mühitin müəssisə (istehsalat) monitorinqinin, yaxud ekoloji cəhətdən təhlükə törədə bilən təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirinin uçotunun və hesabatının aparılmamasına görə vəzifəli şəxslər 2 500-3 500 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 8 500-10 000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.



İşə Bakı Şəhər Suraxanı Rayon Məhkəməsində hakim Namiq Kərimov hakim təyin edilib.



