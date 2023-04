Mübariz Mənsimovun Amerikadakı erməni şərikinə 40 il iş kəsdilər - TƏFƏRRÜAT | Redaktə et Tarix: Bu gün, 05:46 | Çap et



“Aslan” ləqəbli iş adamı 1 milyard dollarlıq fırıldağa imza atıb



Lev Aslan Dermen, o, həm də Levon "The Lion" (ingiliscə aslan) Termendzhyan ABŞ-ın Yuta ştatında 40 il müddətinə həbs olunub. 1 milyrad dollarlıq fırıldağa görə erməni əsilli amerikalı 7 həftəlik məhkəmə araşdırmasından sonra tutulub...



Bilməyənlər üçün deyim ki, bu erməni illər öncə Türkiyədə olub, Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Məhz Tayyib Ərdoğanın məsləhəti ilə Mübariz Mənsimov da Lev Aslan Dermenlə bir araya gəlib. Biznes sövdələşməsi yapıb. Nəticədə 2016-cı ildə Kaliforniyada “Palmali USA LLS” şirkəti ortaya çıxıb.



2020-ci ilin martında Türkiyə prokurorluq orqanları tərəfindən istintaqa cəlb olunan Mənsimov FETÖ-a üzv olmaq ittihamı ilə həbs olundu.



O vaxt Mübariz Mənsimovu gözdən salmaq üçün onun Lev Aslan Dermenlə olan biznes əlaqələri haqqında məlumatlar Türkiyə mətbuatına sızdırıldı. Azərbaycanda da Mübariz Mənsimova düşmən olan dairələr həmin məsələni tirajlamağa başladılar.



Mən Lev Aslan Dermenin Tayyib Ərdoğanla olan görüşləri barədə məlumatları ortaya qoydum. Onu da vurğuladım ki, məhz Tayyib Ərdoğanın göstərişi ilə Mübariz Mənsimov Lev Aslan Dermenlə biznes əlaqəsi yaradıb. Yəni Mübariz Mənsimov Türkiyə prezidentinin təklifinə “yox” deyə bilməzdi ki. Şübhəsiz ki, Tayyib Ərdoğan da erməni biznesmenin fırıldaqçı olduğundan xəbərsiz idi. Bir də ki Türkiyə prezidenti yüzlərlə iş adamı ilə münasibətdə olub, danışıqlar aparıb. İş adamlarının da əksəriyyəti fırıldaqçı olur...



Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ





- Mübariz Mənsimov və Lev Aslan Dermen Türkiyədə keçirilən düyündə bir arada.





- solda Levon Termedzhyan və onun şəriki Jacob Kingston.





- Lev Aslan Dermenin şəriki Jacob Kingston Tayyib Ərdoğanla bir arada.









