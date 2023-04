AQTA bu şirkətə tam qadağa qoymalıdır - BU NƏDİ BELƏ? Tarix: Bu gün, 05:34 | Çap et

Səhliyalı MMC-nin “1000 Bərəkət Halal Nemət” markası ilə istehsal etdiyi kolbasa və sosiskaların tərkibi saxtalaşdırılır.



Sarkazm.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb.



Sözügedən videoda adı çəkilməyən və Səhliyalı MMC-nin istehsal etdiyi kolbasa və sosiskaların tərkibinə insan orqanizminə zərərli qatqılar əlavə edildiyi bildirilir.



“Səhliyalı MMC kolbasa və sosiska istehsalında Avstriyadan gətirdiyi müasir avadanlıqları və xaricdə təcrübə keçən mütəxəsissləri reklam etməklə insanları aldadır. Həmin istehsal şirkəti “1000 Bərəkət Halal Nemət” markası altında istehsal etdiyi kolbasa və sosiskaları ölmüş və iylənmiş heyvan ətindən hazırlayır. Bu proses Xırdalan şəhərində baş verir. Belə ki, Xırdalan şəhərində taxta sexinin ərazisi hasara alınaraq ölmüş heyvanlar, at, eşşək cəmdəkləri yığılırdı. Bu qanunsuzluğa yüksək cinli bir polis zabiti himayədarlıq edirdi. Həmin vaxt Səhliya MMC-nin Xırdalan şəhərində iki istehsal sexi var idi.” – deyə videoda bildirilir.



Həmin videoda həmçinin bildirilir ki, Səhliyalı MMC xarici ölkələrdən üfünət iyi verən heyvan əti alır.



“Səhliyalı MMC ərəb ölkələrindən üfünət iyi verən və iylənmiş ət alır. Ətdən üfünət iyini yox etmək üçün onun tərkbinə müxtəlif ədvalar və digər zərərli maddələr vurur. Bununla da, üfünət iyini aradan qaldırır. Səhliyalı MMC öz rəsmi saytında ət məhsullarının hardan aldığını göstərmir. Səhliyalı MMC-nin Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən aldığı halallıq sertifikatı da saxtadır” – deyə videoda qeyd edilir.



Məsələ ilə bağlı Səhliyalı MMC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlkin Mustafayev ilə əlaqə saxladıq. Yayılan video ilə bağlı heç bir fikir bildirmədi. Səsləndirilən ittihamları nə təsdiq, nə də təzkib etdi. Buna rəğmən Səhliyalı MMC-nin söz haqqını tanıyaraq yayılan video ilə bağlı mövqeyini dərc etməyə hazırıq.



Həmin videonu təqdim edirik:





