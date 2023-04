İranının bu reaksiyası da həyasızlıqdan başqa BİR ŞEY DEYİL - KİMƏ NAĞIL DANIŞIRSINIZ? Tarix: Bu gün, 05:50 | Çap et

DİA.AZ: - Məlum olduğu kimi, Tehran dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Azərbaycan XİN-in şübhəli diplomatlarla bağlı çıxardığı qərara reaksiya verib. DİA.AZ həmin açıqlamanı olduğu kimi təqdim edir:



"Azərbaycan Respublikası hökumətinin bu davranışını qonşuluq prinsiplərinə zidd hesab edirik.

Kənani əlavə etdi: Böhran və xaos bütün işğal olunmuş Fələstin torpaqlarını bürüdüyü və sionist rejim ən qeyri-sabit daxili şəraitdə olduğu bir vaxtda və sözügedən rejim işğal olunmuş ərazilərdə çox qatlı böhranlar yaratmaq üçün oruc tutan müsəlmanlara hücum etdiyi və Məscidül-Əqsanı təhqir etdiyi bir vaxtda, İran İslam Respublikası İslam dünyasının birliyinə diqqət yetirməyi və eyni zamanda cinayətkar və işğalçı İsrail rejimi ilə münasibətlərin normallaşmasına qarşı durmağı bir zərurət, dini vəzifə və vicdan borcu hesab edir.

İran İslam Respublikasının XİN sözçüsü Azərbaycan Respublikası hökümətini qarşılıqlı hörmətə, mehriban qonşuluq istiqamətində hərəkət etməyə və sionistlərin və region düşmənlərinin istəklərindən uzaq durmağa çağırdı.

Kənani daha sonra vurğuladı: İran İslam Respublikası qonşuluq siyasətinin prinsip və əsaslarına riayət edilməsini vurğulamaqla və sionist rejimin islam ölkələri arasında münasibətlərdə ixtilaf və gərginlik yaratmaqdakı mənfur məqsədlərinə diqqət yetirməklə yanaşı, diplomatik cavab tədbirləri görməyi öz gündəliyinə daxil etmişdir".



***



DİA.AZ olaraq qeyd edirik ki, saxta müsəlman təəssübkeşi olan Tehran dövləti 1-ci Qarabağ savaşı zamanı on minlərlə ŞİƏ müsəlmanların ermənilər tərəfindən vəhşicısinə qətl edilməsinə, ŞİƏ məscidlərinin bombalanmasına, 1 milyon müsəlmanın evindən olmasına, 30 il müsəlman toroaqlarının işğal altında qalmasına nəinki göz yumub, hətta ŞƏRAİT YARADIBSA, DƏSTƏK OLUBSA, bizə hansı üzlə FƏLƏSTİN NAĞILLARINI SIRIMAĞA ÇALIŞIR?



Hər halda, Azərbaycan dpvləti əsl həqiqəti təkcə İslam aləminə deyil, bütün dünyaya duyurmaq iqtidarındadır.



Mollabaşların cavabına gəlincə... Aydın olur ki, Tehran dövləti adam dilini anlamır və onunla anladığı dildə danışmaq lazımdır. İnşallah ki, belə bir fürsətimiz də olacaq...



Məhəmməd Ərsoy - DİA. AZ

