'Azneft' də YENİ KADR İSLAHATLARI.. - KİM HARA GETDİ? Tarix: Bu gün, 19:56 | Çap et

DİA.AZ: - "SOCAR Azneft İB strukturunda növbəti kadr dəyişikliyi olub". DİA.AZ bildirir ki bu barədə məlumatı Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının (NHMT) sədri, tanınmış hüquq-müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı verib.



M.Qəhrəmanlı məlumatında qeyd edib:

"Neft Daşları NQÇİ-nin rəisi Balaəli Cəfərov Abşeronneft NQÇİ-yə rəis göndərilib. Artıq bir müddət idi ki, bu idarənin rəisi işdən azad olunsa da, yerinə təyinat olmamışdı. Balaəli müəllim bacarıqlı, təcrübəli və sahə üzrə peşəkardır.



Neft Daşları NQÇİ-yə rəis vəzifəsinə 1984-cü il təvəllüdlü Asim Bağırov təyin olunub. Azneft 28 May adına NQÇİ, Azneftin istehsalat şöbəsində çalışıb".



Hüquq müdafiəçisi hər iki kadra uğurlar diləyib.

DİA. AZ

DİA.AZ: - "SOCAR Azneft İB strukturunda növbəti kadr dəyişikliyi olub". DİA.AZ bildirir ki bu barədə məlumatı Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının (NHMT) sədri, tanınmış hüquq-müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı verib.M.Qəhrəmanlı məlumatında qeyd edib:"Neft Daşları NQÇİ-nin rəisi Balaəli Cəfərov Abşeronneft NQÇİ-yə rəis göndərilib. Artıq bir müddət idi ki, bu idarənin rəisi işdən azad olunsa da, yerinə təyinat olmamışdı. Balaəli müəllim bacarıqlı, təcrübəli və sahə üzrə peşəkardır.Neft Daşları NQÇİ-yə rəis vəzifəsinə 1984-cü il təvəllüdlü Asim Bağırov təyin olunub. Azneft 28 May adına NQÇİ, Azneftin istehsalat şöbəsində çalışıb".Hüquq müdafiəçisi hər iki kadra uğurlar diləyib.DİA. AZ

Xəbəri Facebook-da paylaş