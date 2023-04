Bazarda son vəziyyət: "İli köhnə avtomobillər bahalaşacaq" - AKTUAL Tarix: Bu gün, 01:42 | Çap et

Nazirlər Kabinetinin yeni qərarına əsasən, zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin (raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri istisna olmaqla) Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi məhdudlaşdırılacaq.



Qərar aprel ayının 29-da qüvvəyə minir.



Bu məhdudiyyət avtomobil bazarına təsirsiz ötüşməyəcək. Həm yeni, həm də ikinci əl avtomobillərin satışında qiymətlərin artımı proqnozlaşdırılır.



Ölkəyə köhnə avtomobillərin gətirilməməsi yeni avtomobillərə alternativin olmaması deməkdir. Bu səbəbdən də yeni avtomobillərin də qiymətində müəyyən artımı düşünmək mümkündür. Yaşı 10 ildən çox olan avtomobillərin qiyməti isə say azlığı səbəbindən, tələbat artdığı üçün arta bilər.



Bəs hazırda maşın bazarında durum necədir? Avtomobillərin qiymətinə necə təsir edib?



DİA.AZ-ın məlumatına görə, “Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası” (AADA) İctimai Birliyinin icraçı direktoru, avtomobil bazarı üzrə ekspert Eyyub Əliyev Cebhe.info-ya bildirib ki, köhnə avtomobillərin qiymətində 20-25 faiz artım gözlənilir:



“Yeni avtomillərdə qiymət artımı yoxdur, rəsmi dillerlər servis kampaniyaları, endirimlər etməklə alıcıları yeni avtomobil almağa təşfiq edirlər. Söhbət rəsmi dillerlərin avtomobil salonlarında satışa qoyduğu avtomobillərdən gedir. Yaşı 10 ildən yuxarı olan köhnə avtomobillərlə bağlı vəziyyət başqadır. Elan saytlarında müşahidə elədim ki, köhnə avtomillərin satışı ilə bağlı bəzi elanlar çıxarılıb. May ayının əvvəlindən həmin avtomobillərin qiymət artımını gözləyirik. Bu qanunadək, məsələn, 1998-ci ildə buraxılmış avtomobil 10 min manata satılırdısa, may ayının 12-dən sonra həmin avtomobil 12 min manata təklif olunacaq. Süni artım hardasa 20-25 faiz olacaq. Bunu edənlərin də çoxu “makler”lərdir”.



Ekspert hazırda avtomobil bazarında köhnə avtomobillərin sayının çox olduğunu deyib:



"Bazarda köhnə avtomobillərin sayı azalmayıb. Sadəcə, mühərrik həcmi aşağı olan avtomobillərin elanlarını yığışdırıblar. Biz bunu indi tam hiss eləyə bilmərik. May ayının əvvəlindən hiss olunacaq qədər baha satılacaq. Əslində, o maşınların dəyər qiyməti çox aşağıdır. Sadəcə, ölkəyə gətirilməsi qadağan olunduğu üçün süni artım gözləniləndir”.



