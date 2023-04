Dövlət xətti ilə təhsil almaq istəyənlərə haqsızlıq olub? - Nazirlikdən açıqlama Tarix: Bu gün, 05:59 | Çap et

Təhsil eksperti Rizvan Qənbərovun iddiasına görə, Elm və Təhsil Nazirliyi Dövlət Proqramı əsasında təqaüdlü təhsil almaq istəyən bir sıra gəncə qarşı haqsızlıq edib.



O, aprelin 4-də “Facebook” hesabında yazıb ki, nazirlik ötən ilin noyabrında “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil alına biləcək universitetlərin siyahısını elan etmişdi və bu zaman konkret ixtisaslar qeyd olunmuşdu. Onun sözlərinə görə, qurum bu ilin martında həmin siyahıya anidən iki əlavə edib, halbuki “gənclərin əksəriyyəti beş ay öncə öz məqsədlərindən daşınmışdı”.



“Təhsil Nazirliyi rəsmi səhifəsində elan etdiyi sənəddə dünya universitetlərinin TOP siyahısına liderlik edən ABŞ, Kanada kimi ölkələrin və universitetlərin adını bakalavr siyahısına daxil etmədi. Bundan beş ay keçdi. ABŞ universitetlərinə müaricət müddəti başa çatdı. ABŞ-ın Texas A&M Universitetinin ekologiya mühəndisliyi, neft mühəndisliyi ixtisasları, Michigan Universitetinin dəniz mühəndisliyi ixtisası və Lowa Universitetinin baytarlıq elmləri bakalavr pilləsi üzrə təqaüd siyasına daxil edildi. “Sifarişli” beş təqaüd yeri bəs eləmədi, bir də əvvəlki siyahıdan fərqli olaraq əksəriyyəti ABŞ-da yerləşən TOP 10 universitetlər də “sakitcə” siyahıya əlavə olundu. Hansı ki, bu universitetlərin müraciət tarixi çoxdan, nazirliyin "xırda düzəlişindən" üç ay əvvəl başa çatmışdı”,-ekspert qeyd edib.



Ardınca Rizvan Qənbərov nazirliyin siyahıya etdiyi dəyişikliklərlə bağlı sual edir: “Kimin üçün? Hansı dərəcəli yaxınlar üçün? Təhsil Nazirliyinin himayə etdiyi hansı özəl təhsil şirkətləri üçün?..”



Ekspertin yazdığına görə, bakalavr pilləsi üzrə təhsil almaq istəyən və ABŞ, Kanada kimi ölkələrin TOP universitetlərini hədəfləyən gənclərin çoxu yüksək təhsil xərclərinə görə müraciət prosesində iştirak etməyib.



Toplum TV Rizvan Qənbərovun iddiası ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanlayıb. Nazirlik dövlət proqramlarına əlavə və dəyişikliklərin edilməsini təsdiqləyib və əlavə edib ki, siyahı hazırlanarkən heç bir subyektiv maraq güdülməyib.Əksinə prioritet ixtisas sahələrinə uyğun nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri üzrə proqramların ilkin siyahısı dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb. Və ötən il noyabrın 5-də ictimaiyyətə təqdim edilib.



“Eyni zamanda, proqramların müvafiq siyahısına əlavə və dəyişikliklərin olacağı barədə qabaqcadan xüsusi bildiriş verilib”.



Nazirlikdən bildirilir ki, ötən dövrdə sözügedən siyahıya əlavələrin edilməsi ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumlarından onlara təkliflər daxil olub.



“Həmin təkliflər dəyərləndirilərək, aidiyyəti digər dövlət qurumlarının rəyi əsasında siyahıya əlavələr edilib”,-qurumdan deyilir.



Nazirlik sorğuya cavabda əlavə edib ki, qurum heç bir təhsil şirkəti ilə əməkdaşlıq etmir.



“Bəzi xaricdə təhsil şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşlar üzləşdikləri çətinlik və mənfi hallarla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə mütəmadi müraciət edirlər. Təəssüf ki, belə şikayətlər xüsusilə, Dövlət proqramları, eyni zamanda hökumətlərarası təqaüd proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil müsabiqələrinin keçirildiyi dövrdə daha intensivləşir”.



Elm və Təhsil Nazirliyindən deyilir ki, qurum xaricdə təhsil sahəsində, xüsusən də qeyd edilən proqramlar ilə bağlı heç bir şirkətlə əməkdaşlıq etmir və bu şirkətlərin fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.



“İddiaçılara hər hansı şirkət və ya şəxs tərəfindən verilən vəd sözügedən proqramlara seçim zamanı heç bir rol oynamır. Eyni zamanda, belə şirkətlərin vasitəçiliyi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinə təqdim edilən sənədlər seçim zamanı heç bir xüsusi üstünlüyə malik olmur”,-deyə nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilir.



Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil yerlərinin təxmini 80 faizi ali təhsilin magistratura səviyyəsini əhatə edir.



2021-2022-ci tədris ilinin əvvəlində dövlət xətti ilə xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 717 nəfər idi.



