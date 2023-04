“Azərbaycan müxalifəti də Dağlıq Qarabağın blokadasını dəstəkləyir” - opendemocracy.net Tarix: Bu gün, 05:27 | Çap et

Qərbin marağından çıxış edən “opendemocracy.net” saytında “100 days in, even Azerbaijan's opposition backs Nagorno-Karabakh blockade” (100 gün keçsə də, hətta Azərbaycan müxalifəti də Dağlıq Qarabağın blokadasını dəstəkləyir) adlı məqalə gedib.

Məqalədə deyilir ki, REAL sədri İlqar Məmmədov II Qarabağ savaşında iqtidarın yanında yer alıb, ona dəstək verib. AXCP sədri Əli Kərimli İlham Əliyevi on minlərlə insanı humanitar blokadada saxladığına görə yox, hakimiyyət Rusiya qoşunlarını və erməniləri Dağlıq Qarabağdan çıxarmaq üçün kifayət qədər inadkar olmamaqda suçlayıb.

Bununla belə, bəzi siyasətçilər və bloqerlər 2020-ci ildə Qarabağ müharibəsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmələrinə baxmayaraq, 2022-ci ildə Ermənistana edilən hücumları pisləyiblər. Bəzi siyasətçilər isə ağır itkilər və kiçik qazancları tənqid ediblər.

“D18” gənclər qrupunun sədri Əhməd Məmmədli İlham Əliyevə etiraz edir:” Nə vaxtsa İlham Əliyev nəinki Azərbaycan xalqına, hətta erməni xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəmə qarşısında mütləq cavab verəcək”. Bu statusuna görə o, 30 sutka həbs cəzası alıb...

Qərbin istədiyi odur ki, Azərbaycan müxalifəti Dağlıq Qarabağ məsələsində İlham Əliyevin yox, ermənilərin yanında olsun. Yəni Əhməd Məmmədli kimi mövqe sərgiləsin...

Təbii ki, Qarabağ məsələsində iqtidara müxalifət olmaq xalq tərəfindən sərt təpki ilə qarşılanar. Ona görə də radikal müxalifət belə bu məsələdə iqtidarla eyni mövqedən çıxış etmək zorundadır. Başqa cür ola da bilməz. Çünki Azərbaycanın dövlət marağı Qarabağ məsələsində iqtidarlı müxalifətli hər kəsin-bütövlükdə isə xalqın vahid cəbhədə yer almasını tələb edir...



Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ



Məqalə BURADA: 100 days in, even Azerbaijan's opposition backs Nagorno-Karabakh blockade