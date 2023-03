“Oğlum Mövlam Şıxəliyevə pulu idman çantasında gətirmişdi” - “MTN işi”ndə zərərçəkən Tarix: Bu gün, 08:00 | Çap et

Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim İlqar Murğuzovun sədrliyi ilə keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi olmuş general-mayor Mövlam Şıxəliyevin apelyasiya şikayəti üzrə məhkəkmə iclası martın 30-da davam edib.



Mövlam Şıxəliyevlə bərabər hakim qarşısına 2-ci şöbənin rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai istintaq idarəsinin rəis müavini Yasin Məmmədov və şöbə rəisinin müavini olmuş Sahib Ələkbərov çıxarılıblar. Hər 4 şəxs hazırda həbsdədir və məhkəmə zalında şüşə qəfəsdə əyləşdirilirlər. Məhkəmə nəzarətçilərinin müşayəti ilə məhkəmə zalına gətirilən müttəhimlərin qoluna qandal vurulmur.



Məhkəmə iclası yekunlaşmaq üzrədir. İş üzrə zərərçəkənlər yekun çıxışlar edirlər. Bu dəfə zərərçəkən Hüseyn Səfərov çıxış edib. Deyib ki, müttəhimlər məhkəmə dövründə yalan danışıb, dövlətə, istintaq orqanına, məhkəmələrə, zərərçəkənlərə iftira, şər atıblar: “Mövlam Şıxəliyev Hərbi Məhkəmədə də, burada da deyir ki, guya məni tanımır, mənimlə kabinetində dəfələrlə görüşməyib. Mən "Quran"a and içirəm ki, saxlandığım günün səhərisi Mövlam Şıxəliyev məni müstəntiq və Vüsal Ələkbərovla birgə qəbul edib. Məni məcbur edib ağzımdan “1 milyon” sözünü aldılar. Gördülüər ki, 1 milyonu söz verdim, məbləği qaldırdılar 3 milyona”.



Zərərçəkən iddia edib ki, 2 milyon manat verib: Vüsal Ələkbərovun otağında oturmuşdum, üç nəfər gəldi. Vüsal Ələkbərova dedilər ki, bunun adamları pulun qalanını da gətirib, “klyok” götürüb dedilər ki, gedək pulları gətirək. Getdilər oğlumdan pulu almağa. Qayıdanda idman çantasıyla gəldilər. Oğlum pulları çantada gətirib vermişdi. Vüsal Ələkbərov uşaq kimi sevinirdi. Öz otağından Mövlam Şıxəliyevə zəng elədi, dedi ki, Hüseynin oğlu pulun qalanını da gətirdi. Aparıb çantanı Mövlama verib qayıtdı”.



Zərərçəkən deyir ki, 1 milyon 650 min manat verilib, 350 min manat qalıb. Onu azad ediblər ki, gedib həmin məbləği də düzəldib onlara versin: “Pulun böyük hissəsi verilmişdi, məni apardılar Mövlam Şıxəliyevin yanına. Dedi, 1 milyon 650 min çatıb, 350 mini nə vaxt gətirir adamların? Mənimlə hədə ilə danışırdı. Dedi ki, pulu verməsən, məsələ başqa cür olacaq. Məni buraxdılar. Azadlıqda olanda Vüsal Ələkbərov gəldi, dedi, Mövlam pulun qalanını da istəyir. Dedim, hər şeyimi əlimdən almısız, cəmi bir evim qalıb, onun da üzərinə həbs qoymusuz. Dedi, kağız yazım verim, get, evi həbsdən çıxart, sat, gətir, pulu ver”.



Zərərçəkən deyib ki, ailəsi bu pulları toplamaq üçün Naxçıvandakı ev-eşiklərini satıblar, övladlarının evlərini, maşınlarını banklarda girov qoyub, kredit götürüblər.



Zərərçəkənin sözlərinə görə, Mövlam Şıxəliyev həbs olunandan sonra şikayətini geri götürməsi üçün onun yanına öz vəkilini göndərib: “Mənə “Çobanbulaq” İstirahət Mərkəzinin yarısını təklif edirdi. Soruşdum ki, necə verirsiz? Dedi ki, götür, Akif Qurbanovla bölərsən. İstəmədim. Mövlam Şıxəliyev müstəntiq adam idi, bu qədər var-dövləti hardan toplamışdı? Deyir ki, guya ailə biznesi olub 1994-cü ildən. Guya baldızı oğlu Babaşla şərik olublar. Guya 2014-cü ilə qədər şərikli biznesləri davam edib. Belə çıxır ki, Mövlam Şıxəliyevin polisdən çıxıb 2004-cü ildə MTN-ə gəldiyi zaman milyonları olub? Elə deyil axı. Qaradağ polisində təhqiqatçı işinə keçmək üçün ondan 5 min manat pul istəyiblər. Həmin pulu 3 aya düzəldib verə bilməyib. İndi də durub camaata Babaşla şərikli biznesindən nağıllar danışır”.



Digər zərərçəkənlər də məhkəmədə çıxışlarını edəndən sonra hakim növbəti məhkəmə iclasını aprelin 3-nə təyin edib.



