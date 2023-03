Şirvanda 31 Mart soyqırımı qurbanları və şəhidlərimiz ANILIB Tarix: Bu gün, 07:08 | Çap et

Şirvan şəhərində 31 mart-Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş ümumşəhər tədbiri və ənənəvi olaraq ayın sonuncu cümə axşamı şəhid ailələri ilə görüş keçirilib.



DİA.AZ xəbər verir ki, Şirvan şəhərində 31 mart-Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr olunmuş ümumşəhər tədbirində Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, millət vəkilləri Musa Quliyev, İltizam Yusifov, YAP Şirvan şəhər Təşkilatının sədri Zahir Qəhrəmanov, Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında Şura üzvləri, şəhərin hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri iştirak edib.

Tədbir iştirakçıları Şirvan Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, “Əbədi məşəl” abidəsinin və “Şəhid anası” memorial abidə kompleksinin önünə tər gül dəstələri düzüb.

Sonra “Şəhid anası” memorial abidə kompleksinin önündə 31 mart-Azərbaycanlıların soyqırımı qurbanlarına həsr olunan xatirə lövhəsinin önündə faciə qurbanlarının və ümumilikdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib, ruhlarına dualar oxunub.

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov çıxış edərək, ermənilərin Azərbaycan xalqına, türk dünyasına qarşı 200 ilə yaxın dövrü əhatə edən soyqırım siyasəti haqqında məlumat verib. Xalqımızın ermənilər tərəfindən təkcə ötən əsrdə 4 dəfə soyqırıma və deportasiyaya məruz qaldığını xatırladıb. Minlərlə azərbaycanlının xüsusi amansızlıqla, o dövrə qədər görünməyən işgəncələrlə qətlə yetirildiyini, on minlərlə insanın yurd-yuvasından didərgin salındığnı, yüzlərlə kəndlərimizin yandırılaraq xarabalığa cevrildiyinı, memarlıq incilərinin, məktəblərin, xəstəxanaların, məscid və digər abidələrin dağıdıldığını söyləyib. Ermənilərin 1988-ci ildə daha böyük iddia ilə azərbaycanlılara qarşı təcavüzə başlamasından, Sumqayıt hadisələrindən, 20 Yanvar, Xocalı faciələrindən bəhs edib. Birinci Qarabağ müharibəsində bir milyondan artıq azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından qovularaq məcburi qaçqın və köçkün həyatı yaşamağa məhkum olduğunu bildirib. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra 1918-ci ilin mart qırğınlarına dövlət səviyyəsində siyasi qiymət verildiyini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinin, ermənilərin ərazi iddialarının, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımların miqyasının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ötən illər ərzində geniş tədbirlər həyata keçirildiyini vurğulayıb. Aparılan düzgün dövlət siyasətinin nəticəsində, iqtisadiyyatımızın və ordumuzun müdafiə qüdrətinin güclənməsi sayəsində 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı Ordumuzun başladığı 44 günlük Vətən müharibəsində 30 ilə yaxın davam edən erməni işğalına son qoyulduğunu və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyini diqqətə çatdırıb. Soyqırım qurbanlarına və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləyib.

Millət vəkilləri Musa Quliyev, İltizam Yusifov, şəhid atası Alim Zülfüqarlı 31 Mart Soyqrımının hətta dünya miqyasında kəskin tənqid edildiyini, xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk olunduğunu, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında bu faciələrin anılmasının əhəmiyyətinin vacibliyini vurğulayıblar. 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan Şanlı Zəfərdən, ölkəmizin hərbi, iqtisadi sahədə qüdrətlənməsindən, beynəlxalq münasibətlərdə və diplomatik görüşlərdə nüfuzlu mövqeyindən bəhs ediblər. Ərazi bütövlüyümüzün, müstəqilliyimizin, suverenliyimizin daimi, əbədi olmasını arzulayıblar.

Sonra Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov ənənəvi olaraq hər ay olduğu kimi mart ayının sonuncu cümə axşamı şəhid ailələri ilə görüş keçirib. Onları narahat edən məsələlərlə maraqlanıb və çıxış etmələri üçün sözü onlara verib. Qaldırılan məsələlər və problemlər aidiyyəti məsul şəxslərin iştirakı ilə müzakirə edilib, bir qisminin həlli ilə bağlı göstərişlər verilib, digərləri ilə bağlı yerində qanunamüvafiq izahat verilib.

Tədbirdə iştirak edən şəhid valideynləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə və Birinci-vitse prezident, hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Allah 31 Mart Soyqırım qurbanları başda olmaqla, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!













