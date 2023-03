"ASK Poliqrafiya" MMC "CTS-Agro"nu - MƏHKƏMƏYƏ VERİB Tarix: Bu gün, 17:49 | Çap et

"ASK Poliqrafiya" MMC "CTS Aqro" MMC-ni məhkəməyə verib.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, iddia müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr qaldırılıb.

İşə Şirvan Kommersiya Məhkəməsində baxılır. İddia hakim Zaur Abbasov tərəfindən araşdırılacaq.