Öz istehsalımız olan ƏRİŞTƏ...

Gözünü telefonun ekranından ayırmayan Mamed sevincək deyir: "Deyəsən, Rusiya uduzur! Ay camaat, Ukrayna qalib gələcək, kef edəcəyik!".



Xabi-qəflətdə olan kölə üçün Rusiya, Ukrayna, ya Amerika, İngiltərə olmasının nə fərqi var, ay Mamed? Pribaltikalılar SSRİ zamanında da müsbət cəhətdən fərqlənirdilər, indi də. Biz isə onda da özümüzdən donos yazırdıq, çalırdıq-çapırdıq, rüşvətdən, oğurluqdan ötrü ürəyimiz gedirdi, bir-birimizə acığımız tuturdu, "böyük qardaşımız"a daha sadiq kölə olmaq üçün bir-birimizin qanına girirdik. Onda bu eybəcərlikləri üzümüzü Şimala tutub edirdiksə, indi, əsasən, Qərbə tutub edirik.

"Çin Rusiyaya silah verdi, ya vermədi, Amerika qışqırdı, İngiltərə hayqırdı, Fransa bağırdı. Bütün modern silahları tökdülər Kiyevə, Donbası dağıtdılar, Odessaya qumbara atdılar, yüz minlərlə rus, ukrain həlak oldu, yaralandı, əsir düşdü..."

Soruşan yoxdur ki, ay Mamed bəs biz nə etdik və nə edirik? Maarifləndikmi? Sənayemizi, kənd təsərrüfatımızı, elmimizi, təhsilimizi irəli apara bildikmi? Sivil cəmiyyət qurub vətəndaş həmrəyliyinə nail olduqmu? Ümumiyyətlə, yuxudan ayılıb millətin və dövlətin nə demək olduğnu dərk etdikmi? Yox! Elə ona görə də, əlimiz qoynumuzda, zırpı, ya sısqa cüssəmiz yatağımızda hansısa bir ölkənin digər ölkəyə qalib gəlməsini, ya məğub olmasını gözləyib öz aləmimizdə səadət bölüşür, kef çəkirik. Tənbəllikdən, tüfeylilikdən ötrü ölürük.

Axı bizə reallıqları anlayıb hirslənmək, qəmlənmək, dərindən düşünmək, stress-filan olmaz. Elə ona görədir ki, xəyallar aləmində rəngbərəng, bizə cənnət nəşəsini duyuran ləziz yuxular görürük.

Mamed deyir, yuxuda görüb ki, Rusiya darmadağın olub, cıqqılı dövlətlərə parçalanıb, BMT də onları 1 saatın içində müstəqil dövlət kimi tanıyıb, hətta Baydenin təşəbbüsü ilə NATO-ya da qəbul olunublar. Bəli, Ukrayna qalib gəlib. Amerikanlar, qotlar, saksonlar, franklar, qallar - hamısı tökülüşüblər Kiyevə Zəfər bayramına. "Humanizm"in dərəcəsinə bax ki, insanın insanı, xüsusən, slavyanın slavyanı qırmasını bayram edirlər!

Bir zamanlar əsgərliyini Kiyevdə keçmiş Mamed də uşaqları ilə düz Zelenskinin sağ böyründə dayanıb. Ay aman! Bir də görür ki, Rişi Sunak, Co Bayden, Olaf Şolts, üstəlik, onun pərəstiş etdiyi xanım Angela Merkel təbəssümlə Mamedə və onun uşaqlarına baxırlar. Mamed özünü göyün 7-ci qatında hiss edir!!! Aman, Allahım!!! Cənnət deyildirsə, bəs nədir?!!

Merkel onun böyük oğlu Güləhmədin başını sığallayır, Bayden ortancıl oğlu Sevdimalıya deyir ki, bro, gəl, səni aparım Vaşinqtonda kollec oxu! Müsəlmanabənzər hindistan əsilli Rişi, Mamedin kiçik oğlu Sevindiyi qucaqlayıb Londona litseydə oxumağa dəvət edir. Aman, ya Rəbbim! Mamedin ürəyi bu qədər sevincə tab gətirə bilərmi?!

Cənnət mənzərəni seyr edən Mamed riqqətə gəlir, bütün varlığı ilə toparlanaraq "Слава Україні!" deyib elə nərə çəkir ki, yuxudan dik atılır. Özünü çox pis hiss edir, vaxt tapıb yuxusunu böyük oğluna danışır, amma sinəsindəki ağrılar getdikcə şiddətlənir və yaılır. Görünür, ürək krizi keçirib. Nəfəsi daralır, başı gicəllənir, gözü qaralır və son dəfə dərindən köks ötürüb əbədi olaraq gözlərini yumur ...

Yasa gələnləri, adəti üzrə, molla "Fatihə" ilə qarşılayıb "Fatihə" ilə yola salır. Xabi-qəflət əhli isə "Allah rəhmət etsin!" deyib yenə şirin xəyallara qapılmaqda davam edirlər.



İdris Abbasov - professor

DİA.AZ

