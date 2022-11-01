ABB müştərisini çarəsiz durumda buraxır... - GİLEY Tarix: Bu gün, 13:07 | Çap et

DİA.AZ: - "Şikayətim ABB bankdandır". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımında Aygün Rufullazadə adlı istifadəçi giley edir.







Daha sonra narazı vətəndaş yazır (vətəndaşın yazdıqlarını olduğu kimi təqdim edirik, hərif səhvlərinə toxunmadan -dia.az): "ABB eyni bu kartdan yoldaşimada vermişdiler içerisinde 300 azn yoldaşimda bir tek mehledeki araz spardan aliş veriş edirdi o kartla eve geldi kartin hesabina girdi ki baxsin ne var ne yox demeli abbnin hesabina bildiris geldi ki iphone 8 ile giris olindu hesaba yoldasimdada android di ve anindada 100 azn 49 qepik balansdan cixildi zeng etdik tez abb ye boyunlarinan atdilarki siz kartini 3 cü sehsler terefinen paylaşmisiz falan filan biz qarisa bilmerik polise bildirin şikayetinizi bu ne rahatliqdir bele göresen belke menim ele orda milyonum var idi siz öz verdiyniz kredir kartina sahib cixa bilmirsiz polis ne etsin 100 azn e göre her hansi polis basni agridacaq guya atdilar ustimuze indi yoldasimda deyir ödemiyecem ama üzerine faizi yükleyecler biz ne edek nece edek..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...







