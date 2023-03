"Teymurun kitabı yeni yazıdır..." - İdris Heydərli Tarix: Bu gün, 12:08 | Çap et

Bir nəfəs digər nəfəslə birləşir bir yerdə nəfəs havanı yaradır.Bu gün bir heyət Teymurun nəfəsinə nəfəs qatdı.Nəfəs havaya möhtacdır,birinin aldığı nəfəsi dıgəri verir,

Və

Nəfəslər havanın halını özləşdirir,dəyişır.

Hava yox idi məkanda,gücdən düşmüş Dillə hər kəs öz havasını göstərirdi,

Teymurun dərdini kimsə anlamaq istəmədi,

Hamı özünü göstərməyə çalışdı,

Görüntülənən dünyanı yazan Daimi özünü göstərənlərin pis havasında nəfəs almağa belə çətinlik çəkirdi.

Alınan nəfəslər,verilən nəfəslər içində boğuldum və çıxdım.

Teymurun kitabı yeni yazıdır,Məsələsi var,misalı var,dərdlidir.

İskustvoya yeni don biçməyə çalışır,"Kultdan Kulturaya" oxuduğu,rəsm çəkdiyi sənətin nə üçün var sualına cavab axtarır.Oxuyacaqam,

"Şimşək şahidliyi"dir nəzəri,

"Çevrənə bax" deyə günün şəklini çəkib,

Teori ilə praktiki bir yerə yığmağa cəhd edəcək.

Şimşək gözə deyil,qulağa vahimə salar,

Hələ ki, "Bax" deyib hansı yola çıxacağını bilmirəm,

Bildiyim budur ki,bu ölkədə iki şey can üstədir,

Biri ruscadır,o biri rus məntiqi ilə qurulan ontologidir.

Teymur Daimi, bu gün sənin nəfəsinə nəfəs qatanların içindən qaçdım ki,

Nəfəsim çatmadı.

Oxuya nəfəs verən yazın şahidimdir ki,

Oxumağa başladım...

Təbrikimi və təşəkkürümü qəbul et,

Yolun nəzərinə nəfəs qatsın.



İdris Heydərli - DİA.AZ