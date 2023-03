Kilicdaroglu Suriyadan gələn mühacirləri hədəf aldı: - "İki ilə çıxarılacaqlar" Tarix: Bu gün, 00:45 | Çap et

Kemal Kilicdaroglu: “Prezidentliyimin iki mühüm məqsədi var: Birincisi, suriyalıları öz vətənlərinə geri göndərməkdir. İkincisi, qeyri-qanuni yollarla İran üzərindən gələnləri İrana geri qaytarmaq”.



“Biz küçələrimizi və məhəllələrimizi sahiblərinə geri verməliyik. Ancaq millətimizə irqçilik damğası vurulmasın deyə bunu həssaslıqla etməliyik. Biz bunun üzərində işləyirik”.



“Bizim üçün məsələ çox sadədir: sərhəd təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlikdir. Sərhəd təhlükəsizliyi suveren bir dövlətin ən əsas və zəruri məsuliyyətidir. Sərhədlərini qoruya bilməyənlər suveren ola bilməz”, - deyə cənab Kılıçdaroğlu bildirib.



O, əlavə edib: “Qısaca desək, iki ildən sonra suriyalı qonaqlarımızla vidalaşacağıq. Prezidentliyimin ilk həftəsində sərhədi hər cür qanunsuz keçidlərə bağlayacağam”.



Britaniyanın "The Telegraph" qəzeti yazır ki, Kemal Kilicdaroglu əldə edə biləcəyi səslərin hər birinə diqqət ayırır. Mühacir məsələsi də Türkiyədə çox narahatlıq doğurur. Kemal Kilicdaroglu bunu nəzərə alaraq millətçi kəsimdən də səs qoparmağa çalışır.



Məqalədə deyilir ki, sorğulara əsasən hazırda 74 yaşlı Kemal Kilicdaroglu 69 yaşlı Recep Tayyip Erdoganı 12 faiz səslə (56%-44%) qabaqlayır.



Britaniya nəşri bildirir ki, 85 milyon nüfuzu olan Türkiyədə qeydiyyatdan keçmiş 3.6 milyon Suriyalı mühacir yaşayır. İrandan və İran üzərindən gələn mühacirlərin sayı isə 320 min nəfərdir...



Elbəyi Həsənli - DİA. AZ

