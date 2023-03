İnsanların baharın gəlişini niyə bayram etdiyinin səbəbidir Kosa və Keçəl... - Oxumalı olduğunuz YAZI Tarix: Bu gün, 10:48 | Çap et

Aşağıda gördüyünüz sözləri tutuşduran bir çox dünya elm adamı bu iddiadadır ki, türklər şumerlərin törəmələridir. Sanskrit diliyilə latın və yunan sözlərini tutuşduran filoloji şərqşünaslıq da bu nəticəyə gəldi ki, hindlilər, farslar, pakilər və s. xalqlar da bu torpaqlara Avropadan gəlmiş Arian xalqlarıdır. Bu gün dilimizdə milçəyə dediyimiz "çibin" sözü də şumercədir.

Sözümün canı bu deyil. Məni maraqlandıran Novruz bayramının əsas atributları olan Kosa və Keçəlin tarixi, mifoloji məzmunudur.

Novruz (Nev-ruz (yeni gün) ortaq Mesapotomiya kültürünə aid bir bayramdır. Matriaraxal dövrün Bərəkət ayinləri toplusudur. Yazılı qaynaqlarda ilk olaraq şumer tabletlərində rast gəlinir. Şumerlərdə tanrıça İnanna ilə Dumuzun, yunanlarda Zevs ilə Semelanın evlənməsi bərəkət səbəbi kimi götürülür. Allahla insanın nikahı. Şumerlərdə allah olan qadındır, yunanlarda kişi. Hər iki mədəniyyətdə bayram mart ayına təsadüf edir.

Bu mətnləri yaradan mədəniyyət daha sonra Şərqdə samilərə, Qərbdə yunanlara ötürüldü.

Bəs bu bərəkət bayramında bərəkətsizliyi simgələyən Kosa və Keçəl kimdir?

Kosa və Keçəlin izlərini qədim yunan mifologiyasında da görmək mümkündür. Yunanların bərəkət tanrısı Dionisin el şənliklərində keçi libası geyinib nəğmə oxuyan iki insan olurdu. Onlar insanlarla əvəzlənmiş "günah keçiləri" idilər. Apollon adına keçirilən “Thargelia” adlı festivallarda püşkatma yoluyla bir qadın və bir kişi seçilir, “günah keçisi” adına qamçılanır və uzaq bir yerə aparılaraq daş-qalaq edilirdilər. Araşdırmaçılar “Thargelia” adının da “trogoedia” kəlməsindən, yəni Dionis ayinlərindən gəldiyini söyləyirlər: “Trag-tragos” keçi, “Odie-melodie” isə nəğmə deməkdir. Yunanlar keçi paltarı geyindirdikləri bu iki adamı - "günah keçilərini" qıtlığın, fəlakətin səbəbkarları kimi öldürürdülər.

Çox güman ilkin dövrlərdə şumerlər də Novruzda "günah keçiləri" olaraq iki insan, qıtlığı, aclığı simgələyən Kosa və Keçəli seçir, bayram boyu xalqa nümayiş etdirir, axırda da aclıq, fəlakət səbəbkarları olaraq öldürürmüşlər. Sonra hansısa Kosa dil açıb deyib ki, a kişi, məni niyə öldürürsünüz, gələn il sizə Kosa lazım olmayacaq?

Beləliklə, ayin tragedik məzmundan uzaqlaşıb, komedik hal alıb. Eyni aqibət Şaxta babanın da başına gəldi yaxın tarixdə. XIV Lüdoviqə qədər Şaxta baba qorxunc, qəddar bir obraz idi xristianlıqda. Avropalı analar uşaqlarını Şaxta baba ilə qorxudurdular. Mədəniyyətə böyük diqqət göstərə XIV Lüdoviq Şaxta baba haqqında fərman imzalayaraq, onu xeyirxaha, uşaqların dostuna çevirdi.

Sözümün iki canı var. Bir, Novruzu zərdüştlüyə bağlamaq və buradan dini təəssübkeşlik duyğusu çıxarmaq bilgisizlikdir. İki, televizorda gördüyümüz Kosa və Keçəl üzərindən mədəniyyəti dəyərləndirmək və bu iki kültürəl bədbəxti aşağılamaq izah edə bilmədiyinə nifrət edən cahillikdir.

"Kosa və Keçəl"siz Novruzun məzmunu, fəlsəfəsi şikəst olar. İnsanların baharın gəlişini niyə bayram etdiyinin səbəbidir Kosa və Keçəl.

Bu cür səthi qiymətləndirmələrin səbəbi, düşünürəm ki, təkcə insanlarımızın deyil, mövcud mədəniyyətimizin savadsızlıq üzərində bərqərar olmasıdır.



Sümerce Karaçay Türkçesi Türkiye Türkçesi

az az Az

baba ata Baba (ata)

me men Ben

mu Bu, ol Bu, o

ne ne Ne

Ru ur Vur

Er er Er, asker

Tu Tuv- Doğ-

Tud tuvdu doğdu

Ed öt geç

Çar çarh çark

guruvaş karavaş Kadın köle

uş üç üç

üd ot Od, ateş

Uzuk uzun uzun

Tuş tüş- in-, aşağı inmek

Eşik Eşik Eşik ,kapı

Aur avur ağır

Jau Jav/cav Yağ

Jen Jer/cer Yer

Egeç egeç kızkardeş

Or or Orak çalmak

Kal kal- Kal-

Kız kız Kız

Kuş kuş Kuş

Uat uvat- Ufala-, kır-

Jarık Jarık/carık Aydınlık, ışık

Jaz Jaz/caz- Yaz-

Jün Jün/cün Yün

Jol Jol/col Yol

Jır Jır/cır Türkü, şarkı (Ir)

Jarım Jarım/carım Yarım

Çolpan çolpan Sabah yıldızı

Çibin çibin Sinek (cibin-lik)

İrik İrk/irik 5 yaşındaki koç

Kur kur Kur-

koru koru Koru-

küre küre Küre-

Kadau kadav Sürme kilit

Kan kan Kan

San san Sayı

ikki eki İki

Buz buz Boz

Üz üz Kopar

Süz süz Süz

Ez öz Öz, kendi

Ör öl Öl

ul ul Oğul



Aqşin YENİSEY