Vətəndaşlardan `haqq` tələb edın MTK sahibi universitetin baş müəllimi imiş...

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Sülh küçəsi kv 40-90/94, ev 2/7, mənzil 58 ünvanında yaşayan Abdullayev Elman İbrahimxəlil oğlu tərəfindən



Şikayət ərizəsi



Bildirirəm ki, 12 mart 2014-cü il tarixində Xırdalan şəhəri H.Əliyev pr.34 ünvanında “ESKA” MMC-nin inşa etdiyi binadan XI mərtəbə ümumi sahəsi 90 kv.m olan 129 saylı mənzili MMC–nin direktoru Ələmdar Polad oğlu Hüseynova 49500 (qırx doqquz min beş yüz) manat nağd şəkildə əlbəəl ödəməklə almışam. Ödənilən məbləğ müqabilində mənə rəsmi kassa çeki və maliyyə sənədi verilməmişdir. Pulu ödəyəndən sonra mənimlə müqavilə bağlananda binanın nə vaxt təhvil verilməsi barədə maddə yoxdur, ancaq mənə şifahi formada bildirildi ki, binanı 1 il müddətində tikib təhvil verəcəyik. Bina həmin müddətdə təhvil verilməmişdir. 28 dekabr 2022–ci ildə mənzilə çıxarış almaq üçün MTK–nin sədri Roza Səfərovaya müraciət etdim (əlaqə nömrəsi: + 994 55 538 60 59)(MMC hazırda MTK–ilə əvəzlənmişdir). Roza Səfərovaya Dövlətdən mənzilə çıxarış almaq istəyəndə məndən 720 (yeddi yüz iyirmi) manat sayğacların pulunu (qaz, su, işıq) və 2018–ci ildə isə kommunal haqqı istədi və dedi ki, bu ödənişlər üçün də qəbzlər vermirik. Mən ona xatırlatdım ki, fiziki şəxslər üçün kommunal sayğacların pulsuz olması barədə ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı vardır. O bunun müqabilində mənə dedi ki, bu vəsaiti ödəməsən heç bir sənəd verməyəcəyik, get hara şikayət edirsən elə. Əlavə olaraq bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikası Qaz Təchizatı haqqında NK–nin 12 may 2011–ci il 80 saylı qərarı (maddə 13, bənd 9), “Sudan istifadə qaydaları”nın təstiq edilməsi haqqında 17 iyul 2014–cü il 262 saylı qərarları vardır (maddə 1, bənd 8). Mənim “ESKA” MTK ilə sayğac quraşdırılması, kommunal haqqı ödəməyim barədə müqaviləm yoxdur və heç bir öhdəliyim yoxdur. Bütün sayğaclar MTK–nin hesabına quraşdırılmalıdır. “ESKA” MTK 216 mənzildən ibrarətdir, onların 110 mənzilin sahiblərindən 720 manatdan qanunsuz olaraq 720 manat vəsait yığılmışdır. Verməyənləri MTK–nin patronu Roza Səfərovanın birbaşa əmr verəni Elxan Dadaşovun (əlaqə nömrəsi: +994 50 326 21 31) göstərişi ilə incidirlər. Bir 2 aya yaxındır ki, yollarda zülüm çəkirik. 02 fevral 2023–cü ildə Roza Səfərova mənə zəng edərək hədə- qorxu gəlir ki, səndən şikayət edəcəm. Elxan Dadaşov Roza Səfərova vasitəsilə insanların konstitutsiya hüquqlarını pozur, Cənab Prezidentin vətəndaşların rifahı üçün imzaladığı sərəncamları ayaq altına atır. Aldığım məlumata görə "ESKE" MTK-nin sahibi Elxan Dadasov Azərbaycan Memarliq ve İnşaat Akademiyasinda baş müəllim işləyir və qanunsuz olaraq sahibkarlıqla məşğul olur, sakinlərə süni əngəllər yaradır.



Xahiş edirəm, E.Dadaşovun qanuna zidd əməlləri barədə Azərbaycan Memarlıq ve İnşaat Universitetinin rektoruna, Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirinə məlumat verərək mətbuat vasitəsi ilə ictimaiyyətə çatdirasınız. Mən Roza Səfərovanın bu hərəkətini ölkə Prezidentinin vətəndaşların rifahının yüksəldilməsi üçün verdiyi sərəncamın sabotaj edilməsi kimi qiymətləndirirəm, ona görə də sizə müraciət edirəm, mənim şikayətimi yuxarı dövlət orqanlarına və cəmiyyətə çatdırasınız.



Xahiş edirəm, hüququmu qoruyasınız.



Qeyd olunan ünvanda yerləşən mənzilə aid protokol mənə verilsin, sayğacların təmənnasız qoyulması təmin olunsun, “ESKA” MTK-da baş verən qanunsuzluqlar barədə dövlət orqanlarına və mediaya məlumat verilsin ki, bu qanunsuzluqlara əhali məlumatlansın.



İmza: E. Abdullayev

