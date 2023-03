"AS Tech Motors" MMC yerli şirkəti - MƏHKƏMƏYƏ VERDİ Tarix: Bu gün, 18:06 | Çap et

"AS Tech Motors" MMC “İron Beton Construction” MMC-ni məhkəməyə verib.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, iddia müqavilələrdən (alqı-satqı) əmələ gələn öhdəliklərdən yaranmış mübahisələr üzrə qaldırılıb.

İşə Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsində baxılır. İddia hakim Zülfüqar Sadiqovun icraatındadır.



Məhkəmə əlaqəli baxış iclası 06.04.2023, saat 14:30-a təyin edilib.