Qaradağda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bayram tədbiri keçirildi Tarix: Bu gün, 17:09

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində 06.03.2021-ci il tarixdə rayonun ictimai-

siyasi həyatında yaxından iştirak etmiş, əməkdə fərqlənmiş qadınlarla görüş

keçirilmişdir. Bu barədə DİA.AZ-a yerli RİH-dən məlumat verilib.

Görüşdə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman

Mikayılov, Milli məclisin deputatı Aydın Hüseynov və Rayon İcra Hakimiyyətinin

məsul əməkdaşları iştirak etmişdir. Tədbirdə icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman

Mikayılov çıxış etmişdir:

Əziz xanımlar!

Hər birinizi qarşıdan gələn 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə

ürəkdən təbrik edir, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.

Bütün ölkələrdə qadınlar 8 Mart Gününü həmçinin sülh uğrunda mübarizədə

həmrəylik günü kimi də qeyd edirlər.

Azərbaycanda qadınlara həmişə məxsusi ehtiram olub. Böyük tarixi şəxsiyyət

Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu illərdə qadınlar cəmiyyətin

bütün strukturlarında təmsil olunurdu. Ulu Öndər deyirdi: “Qadın bəşərə yaraşıq,

zinət, insanlığa şərəf, şan-şöhrətdir. Qadın ucalıq ülvilik məbədidir. İsmət, qeyrət,

qüdrət rəmzidir”.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Ulu öndərin siyasi

kursunu bu istiqamətdə də uğurla davam etdirir, qadınların cəmiyyətdə roluna

müstəsna əhəmiyyət verir. Bunun nəticəsidir ki. bu gün Azərbaycan

Respublikasının vətəndaşı olan qadınlar təkcə respublikamızda deyil, dünya

miqyasında beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanımızı layiqincə təmsil edirlər.

Azərbaycanda Birinci vitse-prezident təəssisatının yaradılması, bu vəzifəyə

YUNESKO və İSESKO-nun Xoş məramlı səfiri kimi beynəlxalq fəaliyyəti ilə

Mehriban xanım Əliyevanın təyin edilməsi də qadınların cəmiyyətdə rolunun

əhəmiyyətinin nəticəsidir.

Azərbaycanda gender siyasəti getdikcə güclənir, qadınların cəmiyyətdə rolunun

yüksəldilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində müxtəlif miqyaslı tədbirlər həyata

keçirilir. Respublikamızda yaradılan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət

Komitəsi uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycan qadınları mühüm dövlət

qurumlarında, parlament və bələdiyyələrdə uğurla təmsil olunur, ictimai-siyasi,

sosial-iqtisadi, elmi-mədəni proseslərdə fəal iştirak edir.

Cəmiyyətdə qadınların üzərinə daha böyük vəzifələr düşür, onların işi

ağırdır.Ancaq qadınlar bu vəzifələri şərəflə yerinə yetirirlər. azərbaycan qadını öz

ağıl, bilik və istedadına görə dünya qadınları içərisində yüksək yer tutur. Bu gün

cəmiyyətin elə bir sahəsi yoxdur ki, oranı qadınsız təsəvvür etmək mümkün olsun.

Azərbaycan qadını öz zəhməti ilə xalq təsərrüfatının, tibbin, elmin, ictimai

fəaliyyətin önündə gedir. Qadınlarımız arasında deputatlar, alimlər, yüksək ixtisaslı

mütəxəssislər vardır və hal-hazırda da yetişirlər.

Azərbaycan qadını azərbaycançılıq ideologiyasını yaşadır, Azərbaycan

dövlətçiliyinin cəfakeşidir...

Azərbaycan qadını Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Vətən oğullarının

anasıdır, bacısıdır, həyat yoldaşıdır.

Şəhid anası Qədirova Zərifə çıxış edərək vətən üçün layiqli oğul böyütməyin hər

bir azərbaycanlı qadınının ümdə vəzifəsi olduğunu dedi. Oğlu Qədirov Şahinlə və

digər şəhidlərimizlə qürur duyduğunu, Müzəffər Ordumuz tərəfindən

şəhidlərimizin qisasının alındığını bildirdi.

17 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi Elmira Rafailova da çıxış

edərək səhiyyə işçiləri adından bütün qadınları təbrik etdi. Onlara can sağlığı, ailə

səadəti arzuladı.

Daha sonra Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılov

tərəfindən rayonun ictimai-siyasi həyatında öz fəallığı ilə fərqlənən xanımlar fəxri

fərmanlar və dəyərli hədiyyələr ilə mükafatlandılar.