"Bu gün universitetlər yalnız tələbə ödənişləri ilə ayaqda dururlar" - deputat Tarix: Bu gün, 11:15 | Çap et

Azərbaycan ali təhsil sistemindəki əsas problemlerdən biri də universitet və tələbə azlığıdır. Bu göstəricilərə görə ölkəmiz MDB məkanında son sıralarda qərarlaşıb.Hətta əhalisi bizdən xeyli az olan ölkələrdə belə daha çox universitet və tələbə sayı var.



Universitetlerimizin cəmiyyətdəki etibarlılıq göstəricisinə mənfi təsir edən bu detal təhsilimizə nə dərəcədə zərbə vurur?



DİA.AZ bildirir ki, deputat Fazil Mustafa Moderator.az-a açıqlamasında problemin görünmeyən tərəfinə toxunub:



"Universitetlərin sayının artması üçün özəl sektor inkişaf etməlidir. Bizdə özəl sektor digər ölkələr qədər inkişaf etməyib. Ona görə də bu sahədə hər hansı bir müsbət nəticə gözləmək mümkün çətindir. Ancaq dövlət məmurları özəl universitet aça bilərlər. Onların müəyyən dərəcədə yığdığı sərmayə universitet açmağa imkan verir. Bu da çıxış yolu deyil. Özəl universitet daha çox böyük sahibkarların maraq dairəsində olmalı, yaxşı bilik verməlidir".



“Bizə keyfiyyətsiz say çoxluğu lazım deyil”



F.Mustafa açıqlamasında universitetlərlə bağlı vacib məqamları qeyd etdi:



“Mövcud olan özəl universitetlərin də bilik vermək baxımından problemləri var. Ona görə də universitetlərin sayının süni sürətdə artmasını gözləmək olmaz. Əgər süni sürətdə artsa belə elmin inkişafına bir töhfə verməyəcək. Biz hər halda çalışmalıyıq ki, tələbkarlıq artsın. Hər kəs rahatlıqla universitet açıb öz sistemini qurmasın. Özəl universitetlər bilik verə biləcək mərkəzlərə çevrilsin. Böyük kapital yığımı imkanı olsun. Bu gün universitetlər yalnız tələbə ödənişləri ilə ayaqda dururlar. Bu məsələ ciddi düşünülməlidir. Bizə keyfiyyətsiz say çoxluğu lazım deyil. Bu baxımdan nadir nüsxələr üzərində durmağımız daha önəmlidir. Say azlığı ilə təhsilə ziyan dəymir, keyfiyyətsizlikdən dəyir. Bizdə də əksəriyyət keyfiyyətsizdir deyə təhsilimiz bataqlıqdan çıxa bilmir”.