Mehriban Əliyevanın müraciəti qardaş Türkiyəyə həmrəylik nümunəsidir - MƏQALƏ Tarix: Bu gün, 16:42 | Çap et

Fevralın 6-da qardaş ölkə Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən 12 gün keçsə

də hələ də də onlar kimi biz də o sarsıntını, o acının yaşadıq və yaşayırıq. Zəlzələ baş

verdiyi elə ilk günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyənin dövlət başçısı

Rəcəb Tayyib Ərdoğanla əlaqə saxlayaraq Azərbaycanın əməliyyat-axtarış və

humanitar yardım sahəsində lazımi dəstəyi verəcəyini nəzərə çatdırması, bu

istiqamətdə operativ addımların atılması bir başa «iki dövlət bir millət» olaraq bir can, bir

yumruq olduğunun bariz nümunəsidir.

Həmçinin, Azərbaycanın Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da sosial

mediada paylaşım edərək Türkiyənin cənub-şərqində baş vermiş güclü zəlzələnin

nəticələri barədə xəbərləri dərin kədər hissi ilə qarşıladığını bildirdi. Faciə zamanı həlak

olanlara rəhmət diləyən, onların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı

verən, yaralananların və xəsarət alanların tezliklə şəfa tapmasını arzulayan Mehriban

xanım Əliyeva “Türkiyə xalqının kədəri bizim kədərimizdir. Uca Tanrıdan bütün Türkiyə

xalqına güc və səbir diləyirəm!”, – deyə qardaş Türkiyəyə dəstəyini ifadə etdi.

Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyədə baş verən dəhşətli

zəlzələ ilə əlaqədar fevralın 8-də Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyində

olması, başsağlığı verməsi əsl qardaşlıq nümunəsidir. Dövlət başçımızın da söylədiyi

kimi, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi, ilk dəqiqələrdən qardaş Türkiyənin yanında idi

və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi həmişə olduğu kimi nümayiş etdiririk və belə də

olacaq!

Türkiyənin zəlzələ ilə əlaqədar dördüncü dərəcəli həyəcan elanından sonra

beynəlxalq müstəvidə yardım təklifləri gələrkən tbii ki, yenə ilk köməyə gedən qardaş,

dost olaq Azərbaycan oldu. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə baş

vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün bütün tədbirlər görüldü.

Dövlət başçısı bildirdi ki, əgər bu acı faciənin fəsadlarının aradan qaldırılmasına bir

balaca kömək edə bilmişiksə, bunu özümüz üçün şərəf bilirik: «Əminəm ki, Türkiyə bu

acı sınaqdan da şərəflə çıxacaq, bunu da aşaca»,-deyən dövlət başçımız söyləyib ki,

hər bir qurtarılan can elə bil ki, bizə bir dünyanı bağışlayır.

Həmişə şəfqət, xeyirxahlığı, humanizm prinsiplərinə sədaqəti ilə seçilən Birinci

vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın

göstərişinə əsasən başladılan yardım kampaniyası Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının

əbədi səhifələrindən birinə çevrildi. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın göstərişinə əsasən, Türkiyənin zəlzələ

bölgəsinə bu günə kimi humanitar yardım təyyarəsi yola düşdü. Xatırladaq ki,

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın

göstərişinə əsasən, fevralın 9-da Türkiyəyə Heydər Əliyev Fondunun ilk humanitar

yardım təyyarəsi göndərilib. Fondun qardaş ölkəyə ezam olunan əməkdaşları

zəlzələdən zərər çəkmiş şəxslər üçün müxtəlif dərman preparatları, tibbi ləvazimat və

avadanlıqlar, isti geyimlər çatdırıb.

Həmçinin qeyd edək ki, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin zəlzələ bölgəsinə

yardım göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycan vətəndaşlarına çağırışına qoşulan Heydər

Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi fevralın 8-dən humanitar kampaniyaya

start verib. Bu kampaniya çərçivəsində vətəndaşlardan toplanan humanitar yardımlar da

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə zəlzələ bölgəsinə çatdırılır.

Zəlzələ bölgəsinə səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qazintep

hava limanında Birinci Vitse-rezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban

xanım Əliyevanın göstərişi əsasında qardaş ölkəyə humanitar yardım aparan Fond

əməkdaşları ilə görüşüb. Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın başsağlığını çatdıran Fondun nümayəndəsi bu

günlərdə bütün Azərbaycan xalqının, ölkənin bütün təşkilatlarının qardaş ölkə üçün

zəruri yardımların göstərilməsi naminə səfərbər olduğunu bildirib.

Azərbaycan dövləti və xalqının Türkiyədəki faciə ətrafında səfərbər olmasına görə

Rəcəb Tayyib Ərdoğan təşəkkürünü bildirərəkən deyib: «İlham qardaşıma, Mehriban

bacıma öz adımdan, millətim adımdan çox təşəkkür edirəm!».

Qeyd edək ki, Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin baş verdiyi bölgəyə Azərbaycanın

birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığı

ilə fevralın 16-da səhər daha bir humanitar yardım daşıyan təyyarə yola düşüb.

Budur qardaş dayağı, budur çətin günün sınağından çıxmaq. Budur - bir millət, iki

dövlət münasibəti. Doğrudur, bu gün Türkiyə kimi bir güclü dövlətin Azərbacanla bir

olması çox dövlətlərin qısqanclığına səbəb olub. Ancaq bir məqamı anlamaq lazımdır ki,

Azərbaycan-Türkiyə illərin sınağından çıxmış, bu birlik möhkəmlənmişdir. Bu birliyi isə

heç bir qüvvə sındıra bilməz! Türkiyə dövləti və xalqı bu çətin sınaqdan da şərəflə

çıxacaq. Və bu kimi zəlzələlər, dağıntılar Türk xalqını sarsıda bilməzvə dostlar,

qardaşların dəstəyi ilə, xalqının birliyi ilə, iqtidarının səyi ilə Türkiyə yenə də ayaqda

duracaq!!!



Fuad Heydər - siyasi şərhçi

DİA.AZ