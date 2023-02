Türkiyəyə 30 milyon dollar ianə edən şəxsin kimliyi bilindi - FOTO Tarix: Bu gün, 12:34 | Çap et

Türkiyənin ABŞ-dakı səfirliyinə Kahramanmaraşdakı zəlzələlərdə zərər çəkənlər üçün 30 milyon dollar ianə edən pakistanlı iş adamının kimliyi məlum olub.



Türkiyə mənbələri həmin şəxsin ən uzunmüddətli avtomobil batareyası icad edən “One next energy” (ONE) şirkətinin qurucusu və baş icraçı direktoru Mujeeb İjaz olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, iş adamı ianə edərkən kimliyinin açıqlanmasının önəmli olmadığını deyib.



Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif də sosial media hesabında xeyriyyəçinin davranışını təqdir etmişdi.



“Bunlar bəşəriyyətə aşılmaz görünən çətinliklər üzərində qələbə çalmağa imkan verən o qədər şərəfli xeyriyyəçilik əməlləridir ki...” //metbuat.az//

//metbuat.az//