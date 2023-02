Prezident İlham Əliyev İtaliyanın şirkətlər və “Made in Italy” nazirini qəbul edib Tarix: Bu gün, 12:19 | Çap et

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 13-də 1280 MVt gücündə ən böyük İstilik Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edən İtaliya Respublikasının şirkətlər və “Made in Italy” naziri Adolfo Ursonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.