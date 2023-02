Putin Baydeni necə tələyə saldı? - İNCƏLƏMƏ... Tarix: Bu gün, 12:47 | Çap et

Bilmirəm düşünülmüş qanlı plan idi, yoxsa doğrudan da qatı Rusiya düşməni olan

Co Baydenin Moskvaya olan nifrətindən qaynaqlandı, hər nə idisə Ukrayna

fəlakəti tarixə keçdi. Yaddaşını itirmiş qoca Bayden Vladimir Putini “tələyə” salıb

öz “qapısındaca” məhv etmək istəyirdi, yoxsa Rusiya əleyhinə bədbəxt Ukrayna

üzərindən aparılan qanlı test idi. Belə görünür ki, qərb V.Putini Ukrayna

“batağlığına” çəkib “tələyə” salmaq istədi, amma əvəzində indi özü çırpınır.



Yaxşı yadımdadır, keçən il V. Putin bütün dünyaya düz iki dəfə şok yaşatdı.

Birinci şok soyuq fevral gecəsində yaşanmışdı. Rus tankları ukraynaya hücum

edəndə ABŞ başda olmaqla bütün qərbdəkilər 2-3 aylıq körpə kimi qorxudan necə

“batırmışdılarsa”, özləri qarışıq bütün dünyanı da Putin xofuna bələdilər. İkinci şok

cəmi bir neçə aydan sonra rus əsgərləri Ukrayna çöllərində benzin, öz qarınlarını

doyurmaq üçün toyuq-cücə axtaranda baş verdi. Birincidə Putin xofundan

“batıran” qərbdəkilər, ikinci halda var gücləri ilə dünyaya təblig edirdilər ki,

Vladimir Putinin olan-qalan ordusu, sınıq-salxaq tankları bu qədərdir. Bəs kül

bizim başımıza ki, yalandan V.Putin xofundan möhkəm “üyütmüşük.”



Keçən qışda dünya mediası, qərb ekspertləri var gücləri ilə bağırırdılar ki, gələn ilə

kimi rus ordusu pərən-pərən düşəcək, Ukrayna Krımı da qaytaracaq geri. Elə o

zaman da gülürdüm, indidə gülürəm ki, dünyanı belə axmaqlar və bəlkə də axmaq

cildində olan hiyləgərlər idarə edirlər. Olan bədbəxt Ukrayna xalqına oldu. Qərbin,

xüsusilə Ağ Evin hazırkı sahibi olan C. Baydenin dünya siyasi xəritəsini yenidən

müəyyənləşdirmək, qərblə Rusiyanın sərhədini artıq Ukraynada çəpərləmək iddiası

onunla nəticələndi ki, minlərlə ukraynalı qoca, qadın, uşaq ayaqyalın, şaxtalı

günlərdə çöllərə axışıb qaçmağa yer axtarırdılar. Bir çoxları heç Rumunıya, Polşa

sərhədlərinə çatmamış elə yolda-izdə ölüb getdilər. İsti evini-ocağını qoyub qaçqın

düşdülər. Nə var, nə var C.Bayden Rusiya ilə sərhədləri Ukraynadana salmaq

istəyir. Bu qoca və yaddaşını itirmiş amerikalının qanlı ekspermenti Ukrayna

dövlətinin məhvinə, şəhər və kəndlərin xaraba qalmasına, yüzlərlə insanın qanlı

cəsədlərinin küçə və meydanlarda qurd-quşa yem olmasına səbəb oldu.



Bu qanlı planın baş aktyorunu da tam yerində seçdilər: uzun illər rusiyada

şoumenlik edən yəhudi əsilli aktyor Vladimir Zelenski!. Bu adam da sanki

möcüzəli qəhrəman kimi əsl şoumenlik roluna girdi. Rus bombaları od kimi

göydən yağır, hər yer dağılır, amma v.Zelenskinin Kiyevdəki bunkeri sağ-

salamatdır, rus tankları da nədənsə Kiyev darvazalarının qapısından içəri girmədən

geri dönürlər. Oyunmu, senarimi- bir Allah bilir, bir də C.Bayden, V.Putin, eləcə

də aktyor V.Zelenski. Amma bilinən odur ki, Ukrayna uzun on illiklər boyu bu

dəhşətli və qanlı eksprementin acılarını, dağılan şəhərləri, məhv olmuş insan

qaynaqlarını, inamı qaytara bilməyəcək.



Bəs indi nə baş verir?. İndi artıq müharibə tam başqa məcra alıb. Artıq rus ordusu

kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə Ukraynanı nəzarətə götürür. Qərbin, NATO-nun

milyardlıq silah-sursatı heç bir qəpiyə də dəymir. C.Baydenin dünya siyasi

xəritəsini dəyişmək, Rusiyanı oyundankənar vəziyyətə salmaq və ən əsas qərblə

Rusiya arasında sərhəd xəttini Ukraynaya çəkmək planı çoxdan iflas olub. Axı ilk

gündən hamıya bəllidir ki, Rusiya neçə on illiklərdir müharibə üzü görməsə də,

cinayətkar və bürokrat məmur təbəqəsi ordunu yeyib batırsa da Rusiya Rusiyadır

və onunla “öz evində”, yəni keçmiş sovet ərazilərində kəllələşmək çox mənasızdır.

Həttda deyərdim yatmış divi oyandırmaqdan başqa heç nəyə yaramayan cəhddir.

C.Bayden minlərlə ukraynalının qanı hesabına da olsa bu planlara cəhd etdi, amma

bu alınan deyil. Əvvəla ona görə ki, Rusiya nə qədər zəif olsa da qərblə sərhəd

xəttini Ukraynadan keçməsinə heç vaxt razı olmayacaq. Sonrası da Moskva siyasi

coğrafiyasını heç vaxt öz evinin kəndarından salmayacaq. Gec ya tez, Rusiya

rusiyalılığını işə salacaq, burası tam mənada belədir. Moskvanı öz evinə həbs

etdirmək gülünc və qan-qada hesabına başa gələn sadəlövhlükdür.

Və sonda mən sizə bir söz deyim, amma bu sözümü qəribçiliyə salmayın: zaman

gələcək qanlı Ukrayna ssenarisinə görə C.Bayden qiyabi də olsa Haaqa

məhkəməsində məhşərə çəkilən ABŞ prezidenti olacaq. Demədi demə...



Mətləb Salahov

DİA.AZ