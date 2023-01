Kiber idman haqqında nə bilirik? Tarix: Bu gün, 08:06 | Çap et

Kiber idmanın tarixi

Hər onillikdə kiber idman yeni sərhədlərə çatır və onun gələcəyi getdikcə daha perspektivli olur. Qlobal

şirkətlər növbəti turnirin sponsorluğuna getdikcə daha çox pul xərcləməyə hazırdırlar və kiber idman

mərclərinin həcmi ildən-ilə böyük sürətlə artır. Mostbet bukmeker şirkətinin məlumatına görə, kiber

idman mərclərinin 70%-i Dota2 və CS:GO-dur.

Aşağıda kiber idmanın təvazökar başlanğıclardan milyard dollarlıq sənayeyə qədər keçdiyi yola nəzər

salacayıq.

H2: İlk Addımlar

Əksər hesablamalara görə, ilk rəsmi video oyun müsabiqəsi 19 oktyabr 1972-ci ildə Stenford

Universitetində keçirildi. Bu tədbirdə oyunçular ilk dəfə 1962-ci ildə hazırlanmış kosmik döyüş oyunu

olan Spacewar adlı oyunda yarışmağa dəvət edildi. Tələbələr baş mükafat - Rolling Stone jurnalına bir

illik abunəlik uğrunda mübarizə aparmaq üçün toplaşmışdılar.

`1980-ci ildə Atari Space Invaders Çempionatını keçirəndə video oyun rəqabəti kütlə çevrildi. Tədbir

10.000-dən çox oyunçu cəlb edərək, oyunçuları kölgədən çıxarmağa və ictimaiyyətin diqqətini cəlb

etməyə kömək etdi

H2:Texnologiyanın inkişafı və rəqabətli oyunların yeni dövrü

Atari 1980-ci illərdə məşhur olsa da, NES video oyunların nəzarətini, qrafikasını, oyununu və

əlçatanlığını növbəti səviyyəyə qaldırdı. Orijinal NES 1985-ci ildə Şimali Amerikada, SNES isə 1991-ci

ildə buraxıldı. Sega 1989-cu ildə Genesis-i buraxdı və 90-cı illərin oyununu müəyyən edən "silah

yarışı"na start verdi.

Onlayn rəqabətli oyun potensialı göz qabağında idi, lakin ID Software-in birinci buraxdığı Quake-dən

sonra bir reallığa çevrildi. ID Software mahiyyətcə bu gün bildiyimiz FPS janrını Wolfenstein 3D (1992),

Doom 1 (1993) və Doom 2 (1994) buraxmaqla yaratdı. Bununla belə, Quake multiplayer üçün

hazırlanmışdır.

H2: 21-ci əsrin əvvəllərində kiber idman

2000-ci illərdə kiber idmanın irəliyə doğru daha bir böyük addım atması üçün hər şey qurulmuşdu. Video

oyunlar və onlayn oyunlar populyarlıq qazanmağa davam edirdi. Bütün dünyada internet kafelər açılmağa

başladı. Bu, video oyun oyunçularına evlərində bəlkə də ala bilmədikləri güclü kompüterlərdə çox

oyunçulu oyun oynamaq imkanı verdi. Vəziyyət tədricən dəyişdi, çünki ev kompüterləri daha gücləndi və

ucuzlaşdı.

2006-cı ildə FUN Technologies, 71 oyunçunun 1 milyon dollarlıq ən yüksək mükafat uğrunda mübarizə

apardığı Dünya Veb Oyun Çempionatına ev sahibliyi etdi. Bu, 2000-ci illərin əvvəllərində kiber idman

turnirlərinin və onların mükafat fondlarının necə artdığının bir nümunəsi idi. 2000-ci ildə dünyada ona

yaxın turnir keçirilib və 2010-cu ilə qədər onların sayı 20 dəfədən çox artıb.

H2: 2011-2020 Kiber idman növbəti səviyyəyə keçir

2009-cu ildə kiber idman üzrə 161 turnir keçirilmişdir, lakin 2012-ci ilə qədər onların sayı 696-ya

yüksəldi və artmaqda davam edir. Eynilə, 2009-cu ildə illik 2 milyon dollar pul mükafatı 2012-ci ildə 10

milyon dollara çevrildi. RTS Starcraft və Warcraft 3 erası sona çatırdı. MOBA (Heroes of Newerth,

League of Legends, Dota 2) janrının yaranması görünməmiş oyunçu bazası yaratdı.