ABŞ Ərdoğanı razı salmağın yollarını axtarır - NƏ BAŞ VERİR? Tarix: Bu gün, 13:16 | Çap et

Türkiyə ilə ABŞ arasında son illərdə paytaxt Vaşinqtonda baş tutan ən yüksək səviyyəli görüş dünyanın diqqət mərkəzindədir. Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Vaşinqtonda həmkarı Antoni Blinkenlə görüşüb.



Görüşdən sonra açıqlama verən Çavuşoğlu deyib ki, Türkiyənin “F-16” qırıcı tələbi ilə İsveç və Finlandiyanın NATO üzvlüyünün heç bir əlaqəsi yoxdur, ABŞ Konqresinin bunları bir-biri ilə əlaqələndirməməli olduğunu qeyd edirik.



ABŞ Konqresinin “F-16” müqavimətinin Co Bayden administrasiyasının qətiyyətli mövqeyi ilə aradan qaldırıla biləcəyini vurğulayan Çavuşoğlu, Suriyaya yenidən fokuslanmaq üçün ABŞ ilə əməkdaşlığa hazır olduqlarını, lakin Vaşinqtonun verdiyi bəzi vədlərin yerinə yetirilməsinin vacibliyinə də diqqət çəkib.



Dövlət katibi Antoni Blinken isə Türkiyənin taxıl dəhlizində göstərdiyi fövqəladə səyi təqdir etdiklərini bildirib və iki yaxın müttəfiqin aralarındakı problemlərə baxmayaraq birlikdə çalışdıqlarını vurğulayıb.



Blinken-Çavuşoğlu görüşündən sonra birgə bəyanat da yayılıb.



Xatırladaq ki, Türkiyə 2021-ci ilin payızında ABŞ-dan 40 yeni “F-16” döyüş təyyarəsi almaq üçün müraciət edib. Ankara həmçinin mövcud “F-16”-ları Viper səviyyəsinə yüksəldəcək 80 modernləşdirmə dəsti də almaq istəyir.



C. Bayden administrasiyası 20 milyard dollarlıq satışa “yaşıl işıq” yandırıb, tələbi təsdiq üçün keçən həftə Konqresə göndərib. Türkiyəyə qarşı mövqeyi ilə tanınan Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bob Menendes “F-16”-lara veto qoyacağını təkrarlayır.



Beynəlxalq media və analitiklər isə son illərin ən yüksək təması olan Çavuşoğlu-Blinken görüşünü fərqli prizmalardan qiymətləndirirlər.



Amerikanın “Associated Press” xəbər agentliyi Çavuşoğlu-Blinken görüşünü “NATO üzvü Türkiyə və ABŞ münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır, lakin fikir ayrılıqları davam edir” formasında təqdim edib. Agentlik bəyan edib ki, Antoni Blinken Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın NATO-da iştirakının qarşısını almasını xüsusi qeyd etməyib. Agentlik Türkiyənin Şərqlə Qərbin kəsişməsində yerləşməsi ilə Vaşinqton üçün hələ də strateji əhəmiyyətini qoruduğunu bildirib.



Eyni zamanda Ankaranın Rusiyadan aldığı “S-400” raketlərinin və Vaşinqtonun Suriyanın şimalında terror təşkilatı YPG-yə dəstəyinin Türkiyə ilə ABŞ arasında ən böyük problem olduğunu yazıb.



Amerikanın yayım şirkəti “Bloomberg” isə “ABŞ-ın davam edən müqavimətinə baxmayaraq Türkiyə “F-16”-ların satışının təsdiqini gözləyir”,- şərhini yazıb. “Bloomberg” xəbərlərini yüksək rütbəli bir türk məmurunun açıqlamaları əsasında hazırlayıb.



Görüşün gündəmində “F-16”, NATO və Suriya olduğunu bildirən “Əl-Cəzirə” xarici işlər naziri Çavuşoğlunun Bayden administrasiyasının hakimiyyətə gəldiyi 2021-ci ilin yanvarından bəri ilk rəsmi səfərini Vaşinqtona etdiyini xatırladıb.



“Əl-Cəzirə”nin məlumatına görə, ABŞ rəsmiləri Ankaranın Suriya ilə münasibətləri düzəltməsi və bu ölkənin şimalında yeni transsərhəd əməliyyata başlaması ehtimalından getdikcə daha çox narahat olurlar. Xəbərdə Türkiyənin hazırda Skandinaviya ölkələri Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüyünə əsas maneə olduğu da qeyd edilib.



“Euronews” kanalı isə Vaşinqtonda keçirilən görüşdə döyüş təyyarələri və NATO-nun genişlənməsinin müzakirə olunduğunu yazıb.



Görüşdən xəbər verən Yunanıstanın “Kathimerini” qəzeti isə bildirib ki, iki ölkə arasında diplomatik kanallar açıq olsa da, fikir ayrılıqları davam edir. Qəzetin yazdığına görə, Çavuşoğlu-Blinken görüşü ilə ABŞ-ın Türkiyəyə “F-16”, Yunanıstana isə “F-35” təyyarələrini təslim etməsi üçün geri sayım başlayır.



