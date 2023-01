Ermənistanda benzin kəskin ucuzlaşdı – Azərbaycandan 30% ucuz satılır Tarix: Dünən, 17:03 | Çap et \

Ermənistanda benzinin qiyməti kəskin şəkildə ucuzlaşıb.

DİA.AZ yeniavaz.com-a istinadla xəbər verir ki, hazırda Ermənistanın aparıcı yanacaqdoldurma məntəqlərindən (YDM) olan “Flash Petrol”da Aİ-92 (“Regular”) markalı benzin 340 drama (86 sent), Aİ-95 ("Premium") markalı benzin isə 360 drama (91 sent) satılır.

Müqayisə üçün bildirək ki, son bir ayda Ermənistanda Aİ-92 markalı benzin 15%, Aİ-95 markalı benzin isə 14,3% ucuzlaşıb.

Məlumat üçün onu da bildirək ki, hazırda Azərbaycanda Aİ-92 markalı benzin 1 manata (59 sent), Aİ-95 markalı benzin isə 2 manata (118 sent) satılır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Aİ-92 markalı benzini ölkə daxilində istehsal edir. Aİ-95 markalı benzin isə Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da xaricdən idxal olunur. Lakin, rəqəmlərdən də göründüyü kimi, Aİ-95 markalı benzin Ermənistanda Azərbaycandan 30% ucuz satılır.