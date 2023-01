Quliyev-Nuriyev cütlüyünün TENDER HOQQASI - Zaur Mikayılovun NƏZƏRİNƏ | Redaktə et Tarix: Bu gün, 08:42 | Çap et

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsi sifarişçi olduğu növbəti tenderə yekun vurub.



"Qlobal.az" xəbər verir ki, İdarə 2022-ci ilin dekabr ayının 29-da "Əsaslı təmir üzrə Sabirabad, Hacıqabul, Salyan və Neftçala rayonları ərazisində Kür çayında daş-betonla sahilbərkitmə işlərinin satın alınması" lotu üzrə keçiridyi satınalmanın məbləği 5.965.000 manat, qalibi isə "İnşaatçı-Neftçi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti olub.



Nizamnamə kapitalı 10 manat olan "İnşaatçı-Neftçi" MMC-nin hüquqi ünvanı Şirvan şəhəri 28 may küçəsi, ev 2, mənzil 30 ünvanı, qanuni təmsilçisi isə Zeynalov Faiq Səmid oğludur.



On beş milyonluq satınalmanı hansı təşkilatlar udub?



Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsi 2021-ci ilin mart ayından 2022-ci ilin dekabr ayının 29-a qədər 7 (yeddi) satınalmaya yekun vurub. Bu tenderlərin ümumi məbləği 15.252.638 (on beş milyon iki yüz əlli iki min altı yüz otuz səkkiz) manat təşkil edib:



1. Lot - "Maşın mexanizmlərinin və nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrinin satınalınması"

Qalib təşkilat - "Sevinc-96" MMC

məbləğ - 241.880



2. Lot - "Əsaslı Təmir uzrə torpaq işləri"

Qalib təşkilat - "Meliorativ maşın stansiyası" MMC

məbləğ - 538.600



3. Lot - "Cari təmir üzrə daş-betonla sahil bərkitmə işləri"

Qalib təşkilat - "Sevinc-96" MMC

məbləğ - 1.046.132



4. Lot - "Əsaslı Təmir uzrə torpaq işləri"

Qalib təşkilat - "İlkin-N" MMC

məbləğ - 6.175.511



5. Lot - "Maşın mexanizmlərinin və nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrinin satınalınması"

Qalib təşkilat - "Sevinc-96" MMC

məbləğ - 239.507



6. Lot - "Cari təmir üzrə Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan, Neftçala rayonları ərazisində olan çaylarda mexanizmlərlə torpaq işlərinin satın alınması"

Qalib təşkilat - "Ricon" MMC

məbləğ - 1.006.008



7. "Əsaslı təmir üzrə Sabirabad, Hacıqabul, Salyan və Neftçala rayonları ərazisində Kür çayında daş-betonla sahilbərkitmə işlərinin satın alınması"

Qalib təşkilat - "İnşaatçı-Neftçi" MMC

məbləğ - 5.965.000 manat.



İdarənin qalib etdiyi bu təşkilatlardan "Ricon" MMC istisna olmaqla hamısının hüquqi ünvanları qonşu rayonlardadır.



- "İnşaatçı-Neftçi" MMC - Hüquqi ünvanı Şirvan şəhəri 28 may küçəsi, ev 2, mənzil 30

- "Sevinc-96" MMC - Hüquqi ünvanı ŞİRVAN ŞƏHƏRİ, H.Z.TAĞIYEV, ev 45, m. 1

- "İlkin-N" MMC - Hüquqi ünvanı Salyan rayonu Qarabağlı kəndi

- "Meliorativ maşın stansiyası" MMC - Hüquqi ünvanı Sabirabad rayonu Bulaqlı kəndi.



Qalib təşkilatların texniki bazası yoxdur?



Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin 2021-ci ilin mart ayından indiki dövrədək qalib elan etdiyi təşkilatların maddi-texniki bazaları barədə açıq internet resurslarında heç bir məlumata rast gəlinmir.



"Qlobal.az"ın əldə etdiyi məlumata görə, "İlkin-N" MMC-nin texniki bazası mövcuddur.



Məlumatlarda iddia olunur ki, Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin digər tenderlərində qalib elan olunan təşkilatlar - "Meliorativ maşın stansiyası" MMC və "Sevinc-96" MMC əslində "İlkin-N" MMC-nin sahibi "hacı Qurban" kimi tanınan Qurban Abasova məxsusdur.



Bu şirkətlərin qalib elan edildiyi işlərdə "İlkin-N" MMC-yə məxsus avtomobil və digər texnikalardan istifadə edilir.



Tenderin qaliblərini ASC-dəki xalaoğlu müəyyən edir?



Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin sifarişçi olduğu satınalmaların bəzi təşkilatlarda olduğu kimi formal keçirildiyi, əslində qaliblərin öncədən bəlli olduğu bildirilir. Həmçinin Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən böyük təşkilatlarından olan Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin sifarişçi olduğu satınalmalarda görülən işlərin dəfələrlə şişirdiliyi, alınan mal-materiallar isə rəsmi sənədlərdə əks olunduğu barədə fikirlər səslənir.



İdarənin formalaşdırdığı satınalma komissiyasının müstəqil və şəffaf qiymətləndirmə aparmaq və satınalma keçirmək kimi imkanları yoxdur.



Buna səbəb isə İdarə rəisinin qanunun tələblərindən daha çox ASC rəhbərliyində təmsil olunan qohumunun sözlərinə və tapşırıqlarına qeyd-şərtsiz əməl etməsi iddia edilir.



Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin rəisi Elman Nuriyevin xalasıoğlu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədr müavini Zakir Quliyevdir.



Zakir Quliyev ASC-yə sədr müavini təyin edilməmişdən əvvəl uzun illər Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.



O, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini vəzifəsinə təyin edildikdən sonra xalasıoğlu Elman Nuriyevi Kür-Araz çaylarında Bəndlərin İstismarı İdarəsinin rəisi qoyub.



Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Mikayılovdur.



O, bu vəzifəyə 2021-ci ilin aprel ayında təyin edilib. //"Qlobal.az"//

