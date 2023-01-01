`BHS-Fiber` vətəndaşı çilədən çıxarıb - GİLEY Tarix: Bu gün, 09:02 | Çap et

DİA.AZ: - "Xırdalanda qalırsınızsa çaşarsınız birdən bu provayderə qoşularsınız". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Mənim Şikayətim Var" sosial qrupundakı paylaşımında vüqar Rəsulzadə adlı istifadəçi giley edir.







Daha sonra narazı vətəndaş yazır (şikayəti olduğu kimi, redaktə etmədən təqdim edirik -dia.az): "Optik adiyla cekilib 5 6 aydi. 16 manata 22m suret verir. Herdefede suret dushur 5 6ya zeng edirem deyir numayende gonderek problem sizden olsa 5m vereceksiz bizden olsa hecne. Numayende gelir bidene parolu deyisir vse suret qalxir. Her ay beledir. Ve 3 gundurki mende suret 1mb hec olmurdu zeng eledim yene numayendedi geldi neynedi suret qalxmadi.. dedi meni basqa yere gonderirler bes shirketden duzeldecekler yarim saata. 2 saat kecdi zeng eledim shirkete dediler modeme gien kabel yerine ne bilim toz duwub filan modemi duzeltdirmelisiz yada 55m verib yenisini almalisan. Yeni atdilar menim boynuma vallah modeme hec elini vuran olmuyub evde. Nece olur numayende gelib parolu deyisen kimk suret qalxirdi pulu alirdiz men ozum deyiwende qalxmirdi. Dediyim odurki vallah buna qosulub elemeyin. Bashdan ayaga problemdi..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...







