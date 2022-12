Zaur Baxşəliyev çarəsiz insanları necə NAÜMİD QOYUR - SENSASİON FAKTLAR Tarix: Bu gün, 17:55 | Çap et

Azərbaycanın televiziya məkanında yayımlanan sosialyönlü verilişlər haqqında cəmiyyətdə birmənalı fikir mövcud deyil. Bir çox insanlar bu tip proqramların milli-mənəvi dəyərlərə zidd olduğunu əsas gətirərək, efirlərdən yığışdırılmasına tərəfdardırlar. Lakin həmin proqramlarda aztəminatlı və çarəsiz şəxslərə yardım edildiyini nəzərə alaraq, onların yayımına tərəfdar olanlar da az deyil. Bununla bərabər, zaman-zaman həmin verilişlərə müraciət edib yaradıcı heyətdən narazı qalanlar da yox deyil. Yəni ehtiyacları üzündən verilişə üz tutsalar da, son nəticədə qarşılaşdıqları neqativlərlə bağlı ciddi iddialar səsləndirənlər də var.



Belə iddialardan biri də KONKRET.az-ın redaksiyasına daxil olan müraciətdə öz əksini tapıb. Belə ki, 17 ildir hərbidə çalışan Daşdəmir Cəfərov “Bizimləsən” verilişinin aparıcısı Zaur Bəxşəliyevdən öz narazılığını dilə gətirib.



Əvvəla qeyd edək ki, Daşdəmir Cəfərov uzun illərdir Sumqayıt şəhərində kirayədə yaşayır. Ailədə iki qız və əkiz oğlan uşaqları böyüyür. Daşdəmirin həyat yoldaşı Rəmziyyə Cəfərovanın dediyinə görə, övladlarından üçü ağır xəstədir və müalicələri üçün külli miqdarda pul lazımdır. Belə ki, 8-ci sinifdə oxuyan qızı anadangəlmə miopatiyadan əziyyət çəkir və bu xəstəlikdən tam sağalması mümkün deyil. Əkiz oğlan övladları isə ürək qüsurlu olduğundan mütləq şəkildə əməliyyata ehtiyac var. Rəmziyyə Cəfərova deyir ki, məhz bu səbəbdən də may ayında Zaur Baxşəliyevin aparıcısı olduğu verilişə qatılmaq qərarına gəlib, hətta 15 gün sözügedən layihədə iştirakçı kimi çıxış edib.



Şikayətçinin sözlərinə görə, övladlarının müalicəsi üçün 75 min dollar məbləğində vəsait lazım olsa da, aparıcı Zaur Baxşəliyev ondan efirdə 150 min istəməsini tələb edib. Rəmziyyə xanımın iddialarına görə, o, yalan danışmaqdan və deyilən məbləği istəməkdən boyun qaçırıb. Bildirdiyinə görə, Zaur Baxşəliyev daha sonra ondan şəhid general Polad Həşimovun anasını verilişə dəvət etməsini istəyib, lakin Rəmziyyə Cəfərova buna da razı olmayıb. Ona görə də verilişdən uzaqlaşdırılıb. On beş gün ərzində iştirakçı kimi çıxış etdiyi müddətdə yığılan vəsait isə onlara verilməyib. İndi əli hər yerdən üzülən ailə çarəsiz vəziyyətdə imkanlı və xeyirsevər şəxslərdən övladlarının əməliyyatı üçün yardım istəyir. Eyni zamanda ATV telekanalında yayımlanan “Bizimləsən” verilişinin aparıcısı Zaur Baxşəliyevdən övladlarının adına yığılan pulu tələb edir.



Qeyd edək ki, sözügedən iddialarla bağlı ATV telekanalının mətbuat katibi Ozal İbrahimli ilə əlaqə saxlayaraq münasibət öyrənmək istədik. Ozal bəy bizə məsələni araşdıraraq məlumat verəcəyini desə də, ondan konkret heç bir cavab gəlmədi.



Məlumat üçün bildirək ki, KONKRET.az olaraq həmin ailənin yaşadığı ünvana baş çəkib, həqiqətən də ehtiyac içində yaşadıqlarına və uşaqların ardıcıl müalicəsi üçün xeyli vəsait lazım olduğuna əmin olduq. Onu da öyrəndik ki, ailə bir neçə il öncə kreditə aldığı evin ödənişini edə bilmədiyi üçün mənzilləri də əllərindən alınıb. Ailə başçısı Daşdəmir Cəfərov onu da dedi ki, hərbçi kimi 720 manat maaş alır və bu pulun 300 AZN-i qaldıqları evin kirayəsinə ödənilir. Bu səbəbdən də Cəfərovlar ailəsi övladlarının müalicəsini davam etdirməkdə çox çətinlik çəkir.



Ümid edirik ki, xeyirsevər və imkanlı həmvətənlərimiz bu ailənin çarəsiz vəziyyətinə biganə qalmayaraq onlara yardımlarını əsirgəməyəcəklər. Həmçinin, ATV kanalı ilə bağlı səsləndirilən iddialarla əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən də müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. //KONKRET.az//

