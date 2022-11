Laçın yoluna tam nəzarət üçün yeni imkanlar yaranır - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 11:57 | Çap et

“Azərbaycan tərəfi bildirib ki, Qarabağda sülhməramlıların məsuliyyət zonasına silah-sursat daşınır. Hesab edirəm ki, bu, ciddi faktlar əsasında ictimailəşdirilir”.



DİA.AZ xəbər verir ki, bunu Reyting.az-a sabiq dövlət müşaviri, Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov deyib.



Onun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl həm Monitorinq Mərkəzində təmsil olunan rus və türk hərbçilərini, həm də Qarabağdakı sülhməramlıların komandanı general-mayor Andrey Volkovu Azərbayan tərəfi fakt qarşısında qoyub. Daha doğrusu, Azərbaycan tərəfinin yeni aşkarladığı və 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunan 300-dən çox minanın bölgəyə necə daşınaraq basdırıldığı soruşulub. R. Musabəyov etimal edir ki, buna görə məsuliyyət daşıyan sülhməramlılar bu məsələyə göz yumublar.



Deputatın fikrincə, söhbət ondan getmir ki, yeni Laçın yolundan tank və ya zirehli texnika, artilleriya qurğuları, “Smerç”lər keçirirlər: “Bunu keçirmək mümkün deyil. Ən azından bizim əsgərlərimiz Şuşada dayanıb və belə fakt müəyyən edilərsə, əsgərlərimiz onun qarşısını kəsmək iqtidarındadır. Lakin gizli şəkildə ehtiyat hissələri gətirə bilərlər. Hansı ki son müharibə zamanı onların istifadəyə yararsız hala düşən hərbi texnikasının təmiri üçün. Eləcə də silah-sursat. Ehtimal edirəm ki, belə tip silahların sülhməramlıların vasitəsilə Qarabağa daşınmasına dair bizim tərəfin məlumatı var. Fikrimcə, bunları ictimailəşdirmək həm də bizim üçün əlavə arqumentdir. O mənada ki, sabah biz yeni Laçın yolunda öz nəzarət məntəqəmizi quranda heç kim səs-küy salmasın”.



R. Musabəyov bu gərginliyin Azərbaycana əlavə arqumentlər verdiyini bildirib: “Bu, həm də bizə Laçın yolunda öz nəzarətimizi təmin etmək üçün imkanlar yaradır. Bu baxımdan indi Azərbaycanın atdığı addımlar doğrudur”.



Onu da qeyd edək ki, bir gün əvvəl Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin birinci müavini, general-leytenant Ceyhun Şadlinski Ermənistandakı revanşist qüvvələrin hər vəchlə sülh prosesinə mane olduqlarına deyib. C. Şadlinski diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan silahlanmaya və ordu quruculuğuna öz imkanlarından artıq maliyyə vəsaiti ayırır, müxtəlif xarici dövlətlərdən müasir silahlar və hərbi təyinatlı avadanlıqlar almağa cəhdlər göstərir, sülh müqaviləsinin imzalanmasını bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə yubadır ki, bu da narahatlıq doğurur.



General-leytenant əlavə edib ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə hərbi texnikaların daşınması, orada müxtəlif təxribat xarakterli tədbirlərin keçirilməsinə şəraitin yaradılması da xüsusilə diqqət çəkir. İran xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana qarşı aktiv şəkildə həyata keçirdiyi kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyətindən də danışan C. Şadlinski bu istiqamətdə görülən kəsərli tədbirlərdən də söhbət açıb.