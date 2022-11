Kişilərin zorakılığından qorunmaq üçün 100 manat: - Həm zərər gör, həm pul ödə Tarix: Bu gün, 11:44 | Çap et

Ölkəmizdə hər gün məişət zorakılığına məruz qalanlar haqqında məlumatlara rast gəlirik.



Məişət zorakılığı deyildikdə, bir şəxsin digər şəxsə qarşı məişət zəminində cinsi, iqtisadi, psixoloji və fiziki zor tətbiq etməklə onu nəzarət altında saxlanması başa düşülür. Məişət zorakılığına ailə daxilində daha çox qadınlar məruz qalırlar. Məişət zorakılığı üzrə əsas hüquqi sənəd məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanundur. Sözügedən sənəddə zorakılığın qarşısının alınması üçün bir sıra tədbirlər qeydə alınıb.



Hüquqi sənədin 10-cu maddəsində zərərçəkmişi qorumaq məqsədilə təqsirkara qoyulan qadağaların yer aldığı sənəd-mühafizə orderi əks olunub. Yəni bu sənəd məişət zorakılığına məruz qalmış şəxsi qorumaq üçün imkan yaradır. Mühafizə orderi də uzunmüddətli və qısamüddətli verilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müraciət edilən vaxtdan 24 saat keçənədək zorakılığı törədən şəxsə xəbərdarlıq edir və dərhal zərərçəkmiş şəxsə 30 gün müddətinədək qısamüddətli mühafizə orderi verir. Məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətmiş şəxsin qısamüddətli mühafizə orderinin tələblərinə əməl etməzsə, uzunmüddətli mühafizə orderi verilə bilər.



Lakin uzunmüddətli mühafizə orderinin verilməsi üçün dövlət rüsumu tələb olunur. Qadın hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, vəkillər bu rüsumun tələb olunması ilə razılaşmırlar. Çünki onlar zorakılığıa məruz qalmış şəxsdən hansısa vəsaitin tələb olunmasını doğru hesab etmirlər.



DİA.AZ-ın məlumatına görə, “Qadın təşəbbüsü və sosial problemlərin həllinə yardım” İctimai Birliyinin sədri Zemfira Mustafayeva Cebhe.info-ya bildirib ki, zorakılığa məruz qalanlar qadınlar təminatsız olduqları üçün onlar bu rüsumdan azad edilməlidirlər:



“Uzunmüddətli mühafizə orderi üçün müraciət etdikdə rüsum istəyirlər. Məişət zorakılığına aid qanunvericilikdə rüsum nəzərdə tutulmayıb, daha doğrusu, bunun haqqında dəqiq qayda yoxdur. Əslində, bu rüsum ödənilməməlidir. Çünki o qadınlar təminatsız olurlar, bu, absurd məsələdir. İki cür mühafizə orderi var, qısa və uzunmüddətli. Qısamüddətli mühafizə orderini icra hakimiyyəti verir və bu, 30 günlükdür. Uzunmüddətlini isə məhkəmə verir. Bu da 3 və 6 aylıq olaraq verilir ki, qarşı tərəf ona yaxın gəlməsin, zəng eləməsin, psixoloji təsir göstərməsin. Məhkəmə qərar çıxarır və bunu icraçı icra edir. Əgər bir problem olarsa, qadın zəng vurur və qarşı tərəfə qarşı tədbir görülür. Uzunmüddətli mühafizə orderinin verilməsi üçün rüsum ödənilməsi nədən qaynaqlanır?! Bunu gündəmdə tutmaq lazımdır”.



DİA.AZ-ın məlumatına görə, vəkil Ruslan Vəliyev isə bunun qanunvericiliklə tənzimləndiyini deyib:



“Uzunmüddətli order məhkəmə tərəfindən verilir. Məhkəmə tərəfindən verilən iddialara görə “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunda dövlət rüsumu nəzərdə tutulub. Bu, həmişə olub. Məhkəməyə iddia veriləndə məhkəmə üçün rüsum ödənilməlidir. “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunda bölgü aparılır, yəni qiymətləndirilən və qiymətləndirilməyən iddialar var”.



Hüquqşünas hər iki iddia üçün rüsumun müəyyən olunduğunu qeyd edib: “Qiymətləndirilən iddialarda məbləğlər müəyyən edilir. Min manata qədər olan, min manatdan on minə qədər və s. iddialara görə rüsum dəyişir. Qiymətləndirilməyən iddialarda isə pul tələb olunmur. Belə olduqda mühafizə orderinin verilməsi də bura aiddir, onlarda da dövlət rüsumu nəzərdə tutulub. Rüsum olmasa, məhkəmə işə baxmadan geri qaytarır. “Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 8-ci maddədə rüsumun dərəcələri var. Orada konkret olaraq rəqəm göstərilir. Qiymətləndirilməyən iddiaların rüsumu 100 manatdır. Qiymətləndirilən iddialarda isə iddia olunan məbləğə görə rüsum dəyişir, məsələn, min manata qədər iddia 30 manatdır, min manatdan on min manata qədər 30 manat üstəgəl iddia qiymətinin bir faizi istənilir”. Vəkil həmin qanunun digər maddəsində rüsumlardan azadolmaların əks olunduğunu vurğulayıb, ancaq mühafizə orderinə görə rüsumdan azad oluma yoxdur:



“Uzunmüddətli orderin verilməsi üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Məhkəməyə də müraciət olunanda dövlət rüsumu həmin qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq ödənilməlidir. Həmin qanunun 9-cu maddəsində rüsumdan azad olunan şəxslərin siyahısı var. Əlilliyi olanlar, mülki zərər, istehlakçı hüquqları ilə bağlı azadolmalar var. Ora təəssüflər olsun ki, mühafizə orderinin verilməsi daxil edilməyib. Əvvəllər zərərçəkmiş şəxslər tərəfindən cinayət işində mülki iddia verilməsində rüsumdan azad olunurdu. Artıq onu da ləğv ediblər, zərərçəkmişlər də rüsum ödəməlidirlər. Daha çox zərərəçəkmiş şəxslərin məhkəmədə müdafiəsi üçün cinayət zərəri tələb edəndə onun üçün 250, 300, 400 manat pul ödəməlidir. Onunla bağlı dəfələrlə müraciət eləmişik ki, məsələyə yenidən baxılsın. Təəssüflər olsun ki, hələ də heç bir şey dəyişilməyib. Yəni qanunvericilik şərt qoymur. Əgər məhkəməyə müraciət edirsənsə, rüsum ödəməlisən. Orada nəyə görə olub, olmadığı yazılmır. Yəni 9-cu maddələrdə azadolmalarda da yoxdur. Adam zorakılığa məruz qalır, hələ getsin pul da ödəsin. Yaxud zərərəçəkmiş şəxsdir, zərəri tələb edir, zərərin ödənib, ödənməyəcəyini də bilmir. Üstəlik 250 manat da rüsum ödəyir. Bu məsələlər işıqlandırılsa, bəlkə, qanunvericiliyə dəyişiklik olunar. Hazırda, təəssüf ki, dəyişiklik yoxdur”.