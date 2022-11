“ELİT Academy” vətəndaşı aldadıb 16 min manatını mənimsəyib - GİLEY Tarix: Bu gün, 09:35 | Çap et

Son illər Azərbaycanda xarici ölkələrdə, əsasən də qardaş Türkiyədə təhsil alan tələbələrin sayı artmaqdadır. Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin əksəriyyəti isə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlərin xətti ilə həyata keçirilir. Təəssüf ki, günümüzdə gəncləri yalan vədlərlə aldadan şirkətlər və ya şəxslər də az deyil.



Hər il Təhsil nazirliyi və və digər qurumlar vətəndaşlara bu şirkətlərə və şəxslərə güvənməmələri barədə xəbərdarlıqlar edir. Dövlət tərəfindən vətəndaşları xaricdə təhsil adı ilə aldadan şirkətlərə qarşı tədbirlər həyata keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də ölkəmizdə xaricdə təhsil almaq adı altında fırıldaqçılıqla məşğul olan şirkətlər fəaliyyət göstərməkdədirlər.



Belə şirkətlərdən biri də xaricdə təhsil proqramı həyata keçirən “Elit Academy” adlı qurumdur. Beyləqan rayon sakini Əliyev Rafiq Qubad oğlu bildirir ki, onun ailəsi “Elit Academy” şirkətinin tələsinə düşüb.







Belə ki, xaricdə təhsil proqramları çərçivəsində övladı Əlizadə Aytacın təhsil alması üçün “Elit Academy”-ə müraciət edən Rafiq Əliyev adı çəkilən şirkət tərəfindən aldadlıb.



Şikayətçi bildirir ki, “Elit academy” ilə aralarında bağlanan müqaviləyə əsasən onu qızı Aytac Əlizadə iki təhsil ocağı, Balıkəsir və Gaziantep universitelərindən hansısa birinə qəbul olunmalı idi. Bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq biz tərəfdən “Elit academy” 4, 6 və 10 min manat, ümumilikdə isə 20 (iyirmi) min manat vəsait ödənilib.







Müqavilədən 2 ay sonra sentyabr ayında “Elit academya”dan bildirdilər ki, Aytac Əlizadə universitetə qəbul olunub və yaxınlarda Türkiyəyə oxumağa gedəcək. Daha sonra isə qızım “Elit academya”nın digər tələbələri ilə Antalya şəhərinə aparıldı.



Şikayətçi qeyd edir ki, qızı Antalya şəhərinə tanımadığı bir univeristetə aparılıb və ona burda oxuyacağı deyilib. Bir neçə gündən sonra isə qızıma həmin universitetdən bildiriblər ki, onun adı heç bir siyahıda yoxdur və hər hansı bir ödəniş edilməyib. Bundan sonra qızım bir müddət çarəsiz Antalya şəhərində qalmalı olub. Daha sonra buradan bilet alıb qızımı Bakıya gətirmişəm.



Rafiq Əliyev qeyd edir ki, o “Elit academya”dan onu aldatdığını və pulunu geri tələb edib. Şirkət onlara cəmi 4 (dörd) min manat qaytarıb və yerdə qalan 16 (on altı) min manatı isə vermirlər.



Şikayətçi qeyd edir ki, dəfələrlə pulunun qaytarılması üçün şirkətin rəhbəri Rüstəm Kərimzadəyə zəng etsə də cavab verilməyib. Vatsap yazışmalarında isə hər dəfə Rüstəm Kərimzadə onları arxayın salaraq aldadır. Son yazışmalarda isə məsələ ilə bağlı polisə gedəcəyimizi, şikayət edərək polislə ora gələcəyimizi yazandan sonra Rüstəm Kərimzadə açıq şəkildə bizə yazdı ki, “qələt edir polis mənim ofisimə gəlir”.





Rüstəm Kərimzadə



Rafiq Əliyev qeyd edir ki, “Elit academya” tərəfindən ailəsinin aldaılması və onlardan xaricdə təhsil almaq adı ilə alınan 16 (on altı, dörd min qaytarılıb) manatla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəcək.

Qeyd edək ki, “Elit academy” adlı şirkətin təsisçisi və rəhbəri Rüstəm Kərimzadə 2021-ci ildə 34 nəfər vətəndaşa qarşı dələduzluq etməkdə, gəncləri Türkiyədə təhsil almağa göndərmək adı ilə aldatmaqda suçlanaraq Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (külli miqdarda dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.



Mənbə: Azfakt.com