Gəncədə 38 hakim BİR İŞİ ÇÖZƏ BİLMƏYİB? - MÜRACİƏT

DİA.AZ: - "Sizdən Qarabağ müharibə veteranının anası kimi, hüquqları illərdir

tapdalanan ağbirçək ana kimi xahiş edirəm, mənim məktubumu saytınızda

işıqlandırasınız. “Məmuram, Hakiməm, müstəqiləm” deyərək xalqı əzən, incidən

cinayətkar, korrupsioner məmurları-hakimlər öz iş yerlərini dəyişməklə cəzalardan

yayınırlar". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə Ələkbərova Kifayət İsbar qızının müraciətində deyilir.

Daha sonra narazı vətəndaş dia.az-a yazır: "2007-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Respublikasının 38 (otuz səkkiz)

hakimləri tərəfindən 117 (yüz on yeddi) sayda Qərar və Qətnamələr çıxarılmışdır.

Və hələ də bu günə kimi məhkəmə prosesləri davam etdirilir.

Mən Ələkbərova Kifayət İsbar qızı Gəncə şəhər sakiniyəm, 73 yaşım var.

1971-ci ildə Ələkbərov Sabir Tahir oğlu ilə ailə həyatı qurmuşuq. Qaynatam

Ələkbərov Tahir Abdulla oğlundan miras qalmış Gəncə şəhəri Bakı küçəsi 70 saylı

evdə üç övladımız olub. Övladlarımızın üçü də ali təhsil alıb. Kiçik oğlum 1-ci

Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Ailəmizlə şad-xürrəm yaşadığımız bir vaxtda,

qayğılı qocalığımızı yaşadığımız bir vaxtda 45 il idi ki, Bakı şəhərində daimi

yaşayan, orada qeydiyyatda olan baldızım Quliyeva Sayidə Tahir qızı ata

mülkündən pay almaq məqsədilə Gəncə şəhər Nizami rayon Məhkəməsinə

müraciət edir. Və həmin gündən sonra ailəmizin qanlı-qadalı günləri başlayır.

Həyat yoldaşım Ələkbərov Sabir Tahir oğlu bu haqsızlığa, ədalətsizliyə

dözməyərək xəstəliyə tutularaq 2017-ci ildə vəfat etdi. Gəncə şəhər Nizami rayon

Məhkəməsinə 2007-ci ildə ilk dəfə müraciət edən vaxt ədalətli hakimlər Quliyeva

Sayidə Tahir qızının iddiasını rədd edərək onu ümidsizliyə uğratmışdı.

2008-ci ildə Gəncə şəhər Nizami rayon Məhkəməsinə Əli Tağıyev sədr təyin

olundugu gündən bu günə kimi dinc həyat nədir bilmirəm. Bu ahıl yaşımda bizi

yaşadığımız dədə-baba yurdumuzdan nəinki qovdular, hətta ailəmizə məxsus

əşyaları belə talan etdilər. 2008-ci ildən bu günə qədər neçə-neçə qərarlar,

qərərdadlar, qətnamələr oxunubdur. Dəfələrlə məhkəmə prosesləri aparılmış və

obyektivliyin pozulması məhkəmə proseslərində özünü göstərmişdir. Məhkəmə

prosesual qaydalarının tələbləri şəxsi maraqlara görə pozmuşdur.

Bütün bunlara baxmayaraq hakimlər, məmurlar qanunsuz, korrupsion

əməllərindən bu günə kimi əl çəkmirlər.

Bu gün həm ata ocağımızdan məhrum olunmuşuq, həm də ailəmizə məxsus

ev əşyalarımızı geri ala bilmirəm. 156 adda ev əşyalarımız məhkəmə tərəfindən

29860 (iyirmi doqquz min səkkiz yüz altmış) manat dəyərində

qiymətləndirilmişdir.

Gəncə şəhər İcra İdarəsinin icra məmurları süründürməçilik və səhlənkarlıqla

Məhkəmənin qərərdad və qətnamələrini icra etmirlər.

DƏDRX-in 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsinin eks-rəisi Abdulla Abdullayev

Gəncə şəhər 5 saylı Dövlət Notariat Kontorunun notariusu Aris Ələkbərovla

müştərək “biznes” quraraq Nizami rayon Məhkəməsinin 12.02.2020-ci il tarixli

8(044)-24/2020 saylı qərarı ilə həbsdə olan və AR Ali Məhkəməsinin Mülki

Kollegiyası tərəfindən ləğv olunmuş 03.07.2009-cu il tarixli 2(044)970/09 saylı

Qətnaməyə əsasən verilmiş çıxarışla Gəncə şəhəri Bakı küçəsi 70 saylı mülkün

satılması üçün alqı-satqı müqaviləsi aparmışlar. 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsinin eks-

rəisi Abdulla Abdullayev korrupsiya halı ilə cəzalanaraq vəzifəsindən azad

olunmasına baxmayaraq, 5 saylı Dövlət Notariat Kontorunun notariusu Aris

Ələkbərovun korrupsion əməlləri barədə heç bir tədbiq görülmür. Qeyd edim ki, bu

barədə müvafiq qurumlara dəfələrlə müraciət etmişəm.

Gəncə şəhər İcra İdarəsi eyni zamanda Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının

2(102)-2576/2022 saylı 08 sentyabr 2022-ci il tarixli Qərarını icra etmirlər. Və

həmin qərar üzrə icra hərəkətlərini aparmaqdan imtina edirlər.

Azərbaycanda atadan miras qalmış, sahəsi 3 sot olan Gəncə şəhəri Bakı

küçəsi 70 saylı mülk oğul Ələkbərov Sabir Tahir oğlu və qız Quliyeva Sayidə

Tahir qızı arasında paylanması Azərbaycan Məhkəmələrinin 38 (otuz səkkiz)

hakimi tərəfindən ayırd edilməkdə çətinlik yaratmışdır.



2007-2022-ci illər ərzində hakimlər tərəfindən oxunulmuş 117 (yüz on yeddi)

sayda Qərar və Qətnamələrin Siyahısıni təqdim edirəm:



06 aprel 2007-ci il 2-361 saylı Qərərdad - hakim Əliyar Qurbanov

13 noyabr 2007-ci il 2-811/07 saylı Qərərd hakim Məhburə Kərimova

25 noyabr 2007-ci il –2-811/07 mülki iş üzrə rəy- ekspert Anar Mustafayev

17 mart 2008-ci il 2-14/08 saylı Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

28 iyul 2008-ci il 7235 saylı rəy- ekspert Mətanət Məmmədova

18 avqust 2008-ci il 2-642/08 saylı Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

18 sentyabr 2008-ci il 2(044)1172/08 saylı Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

18 sentyabr 2008-ci il 2-14/08 saylı Qətnamə- hakim Şamil Rzaquliyev

24 oktyabr 2008-ci il 2(104)-1081/2008 saylı Qərərdad- hakim Qədir Həsənov

20 noyabr 2008-ci il 2(104)-1081/2008 saylı Qətnamə- hakim Qədir Həsənov

23 dekabr 2008-ci il 2(044)1172/2008 Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

24 dekabr 2008-ci il tarixli Qərərdad- hakim Əli Tağıyev

26 yanvar 2009-cu il 2-14/08 saylı Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

04 fevral 2009-cu il 2(102)-447/09 saylı Qərar -hakim Qəhrəman Allahverdiyev

26 fevral 2009-cu il 2(044)-32/2009 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

13 mart 2009-cu il HK-1/130 saylı Qərar- tədqiqatçı Niyazi Hüseynov

29 mart 2009-cu il 8(044)21/09 saylı Qərərdad- hakim Vahid Sadıqov

03 iyul 2009-cu il 2(044)970/09 saylı Qətnamə - hakim Abdulla İsgəndərov

03 iyul 2009-cu il 2(044)970/09 saylı icra vərəqəsi -hakim Abdulla İsgəndərov

13oktyabr 2009-cu il 8(044)103/09 saylı Qərərdad -hakim Abdulla İsgəndərov

16 oktyabr 2009-cu il 2(044)-1790/2009 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

22 oktyabr 2009-cu il 2(044)-32/2009 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

22 oktyabr 2009-cu il 2(044)-21/2009 saylı Qərərdad- hakim Şamil Rzaquliyev

13 noyabr 2009-cu il 2(104)1135/2009 saylı Qərərdad- hakim Rahib Nəbizadə

18 noyabr 2009-cu il 2(044)361/08 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

23 noyabr 2009-cu il 2(044)2070/ 09 saylı Qərərdad- hakim Vahid Sadıqov

26 noyabr 2009-cu il 2(044)-2097/09 saylı Qərərdad- hakim Rəhman Muradov

01 dekabr 2009-cu il 6-(044)8/08 saylı Qərərdad- hakim Vahid Sadıqov

07 dekabr 2009-cu il 2(044)2070/ 09 saylı Qərərdad- hakim Vahid Sadıqov

21 dekabr 2009-cu il 6(044)11/09 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

22 dekabr 2009-cu il 2(104)1231/2009 saylı Qərərdad- hakim Rahib Nəbizadə

15 yanvar 2010-cu il 2(104)-124/2010 saylı Qərərdad- hakim Rahib Nəbizadə

25 yanvar 2010-cu il 2(044)-57/2010 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

12 fevral 2010-cu il 2(044)-57/2010 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

15 fevral 2010-cu il 2(044)-90 /2010 saylı Qərərdad- hakim Zəki Babayev

02 mart 2010-cu il 2(102)686/10 saylı Qərar- hakim Akif İsgəndərov

29 mart 2010-cu il 2(044)732/2010 saylı Qərərdad- hakim Vahid Sadıqov

31mart 2010-cu il2(102)-1014/14saylıQətnamə-hakimQəhrəman Allahverdiyev

07 aprel 2010-cu il 2(104)376/2010 saylı Qərərdad- hakim Rahib Nəbizadə

02 iyun 2010-cu il 2(044)1000/10 saylı Qərərdad hakim Abdulla İsgəndərov

11 iyun 2010-cu il 2(102)-1884/10 saylı Qərar- hakim Tatyana Qoldman

21 iyun 2010-cu il 2(102)1915/2010 saylı Qərar- hakim G.Xudaverdiyeva

20 oktyabr2010-cu il 2(044)-1707/10 saylı Qərərdad- hakim Rəhman Muradov

08 noyabr 2010-cu il 2(044)-1876/10 saylı Qərərdad- hakim Rəhman Muradov

13 dekabr 2010-cu il 2-2050/10 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

21 dekabr 2010-cu il 6(044)11/10 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

30 dekabr 2010-cu il 2(044)2183/10 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

26 yanvar 2011-ci 2(044)2183/11 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

14 fevral 2011-ci il 2(044)2183/11 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

11 mart 2011-ci il 2(104)-290/2011 saylı Qərərdad- hakim Bədəl Əliyev

23 may 2011-ci il 8(044)-115/2011 saylı Qərərdad- hakim Gündüz Şirinov

27 may 2011-ci il 2(044)2183/11 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

05 oktyabr 2011-cu il 2(044)-1425/11 saylı Qətnamə- hakim Rəhman Muradov

06 dekabr2011-ci il 2(104)-1250/2011 s.Qətnamə-hakim Loğman Süleymanov

23 fevral 2012-ci il 2(044)970/09 saylı Qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

24 aprel 2012-ci il 2(102)-1172/12 saylı Qərər- hakim Bağır Əsədov

27 aprel 2012-ci il 2(104)547/12 saylı Qərərdad- hakim Bədəl Əliyev

30 may 2012-ci il 2(102)-2286/12 saylı Qərər- hakim Əli Rüstəmov

12 iyun 2012-ci il 8(044)-112/12 saylı Qərərdad- hakim Emin Axundov

03 iyul 2012-ci il 8(044)-112/2012 saylı qərərdad- hakim Mahir Əsədli

06 iyul 2012-ci il 2(102)2286/12 saylı Qərar- hakim Əli Rüstəmov

25 iyul 2012-ci il 2(044)-1355/2012 saylı Qərərdad- hakim Rəhman Muradov

31 iyul 2012-ci il 2(044)-185/2012 saylı qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

27 avqust 2012-ci il 2(104)-1090/2012 say.Qərərdad- hakim Əsədulla

Rüstəmov

03 sentyabr 2012-ci il 8(044)-208/2012 qərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

11 sentyabr 2012-ciil 8(044)-112/12 saylıQərərdad- hakim Abdulla İsgəndərov

12 oktyabr 2012-ci il 8(104)-37/2012 saylı Qərərdad- hakim Bədəl Əliyev

22 noyabr 2012-ci il 2(102)-3748/2012 saylı Qərar- hakim Ələsgər Əliyev

29 noyabr 2012-ci il 2(104)-1666/2012 saylı Qərərdad- hakim Rahib Nəbizadə

08 yanvar 2013-cü il 2(102)-63/2013 saylı Qərar - hakim Bağır Əsədov

22 yanvar 2013-cü il 2(104)-183/2013 saylı qətnamə- hakim Rahib Nəbizadə

26 fevral 2013-cü il 2(043)-84/2013 saylı qətnamə - hakim Emin Əliyev

13 mart 2013-cü il 2-1-3(84)552-2013 saylı sərəncam- hakim Cavad İbrahimov

24 aprel 2013-cü il 2-1-3(84)552-2013 saylı sərəncam- hakim Cavad İbrahimov

18 iyun 2013-cü il tarixli qərar - icra məmuru Ələmdar İbrahimov

20 iyun 2013-cü il 2(044)-1543/2013 saylı Qərərdad- hakim Rəhman Muradov

24 iyul 2013-cü il 2(104)-183/2013 saylı qətnamə- hakim Rahib Nəbizadə

02 sentyabr 2013-cü il 2(102)-3606/2013 saylı qərardad- hakim İlqar Xələfov

11 sentyabr 2013-cü il 2-1-3(84)552-2013 saylı qərar- hakim Cavad İbrahimov

11 oktyabr 2013-cü il 2(102)-3606/2013 saylı qərar- hakim İlqar Xələfov

08 noyabr 2013-cü il 8(104)-50/2013 saylı Qərərdad- hakim Şəfiqə Əliyeva

20 noyabr 2013-cü il 2(044)-2147/13 saylı Qərərdad- hakim Emin Axundov

29 noyabr 2013-cü il 2(104)-183/2013s.qərərdad-hakim Loğman Süleymanov

09 dekabr 2013-cü il 2-2(104)-223/2013saylı qərar-hakim Elçin Xasməmmədov

22 yanvar 2014-cü il 2(102)-319/14 saylı qərar-hakim Qəhrəman Allahverdiyev

12 mart 2014-cü il 2-2(102)-427/2014 saylı qərar- hakim Rahib Nəbizadə

12 sentyabr 2018-ci il 2-1(83)-1150/2018saylı qərərdad-hakim Rəşad Mamedov

08 fevral 2019-cu il 26263 saylı ekspert rəyi – ekspert Elmar Səidov

13 mart 2019-cu il 2(044)-960/2019 saylı qərərdad- hakim Kənan Hüseynov

03 aprel 2019-cu il 2-1(083)-24/2019 saylı qərərdad- hakim Fikrət Hüseynov

03 iyun 2019-cu il 2-1(104)-406/2019 saylı qəərdad- hakim Afiq Hüseynzadə

e 172606/2019-21-30 saylı icra işi- icra məmuru Anar Hüseynov

17 oktyabr 2019-cu il 2(044)-2740/2019 saylı qətnamə-hakim Kənan Hüseynov

24 dekabr 2019-cu tarixli təqdimat- icra məmuru İlkin Qədimov

12 fevral 2020-ci il 8(044)-24/2020 saylı qərərdad- hakim Zaur Hünmətov

08 avqust 2020-ci il tarixli Qərar- tədqiqatçı Elçin Cahangirov

14 avqust 2020-ci il 2(044)-2348/2020 saylı qərərdad- hakim Kənan Hüseynov

31 avqust 2020-ci il 8(044)-108/2020 saylı qərərdad- hakim Kənan Hüseynov

02 oktyabr 2020-ci il 2(044)-2348/2020 saylı qətnamə- hakim Kənan Hüseynov

30 oktyabr 2020-ci il 8(044)-204/2020 s. qərardad-hakim Kənan Hüseynov

02 noyabr 2020-ci il 2(044)-2147/2013 s. qərardad-hakim Kənan Hüseynov

20 noyabr 2020-ci il 8(044)-204/2020 s. qərardad-hakim Kənan Hüseynov

24 noyabr 2020-ci il tarixli Qərar- icra məmuru İlkin Qədimov

30 noyabr 2020-ci il 8(044)-2147/2020 s. qərardad- hakim Kənan Hüseynov

26.01.2021-ci il e 185041/2020-18-28-004 saylı-icra məmuru İlkin Qədimov

26 yanvar 2021-ci il tarixli Qərar- icra məmuru Ruslan Əsgərov

03 fevral 2021-ci il 8(044)-42/2021 saylı Qərərdad- hakim Kənan Hüseynov

12 fevral 2021-ci il tarixli Qərar- icra məmuru İlkin Qədimov

29 yanvar 2021-ci il 8(104)-11/2021 s. Qərərdad hakim Rəhman Muradov

25 fevral 2021-ci il 8(104)-42/2021 saylı Qərərdad hakim Gündüz Şirinov

09 mart 2021-ci il 8(104)-42/2021 saylı Qərərdad hakim Gündüz Şirinov

08 aprel 2021-ci il 8(104)-42/2021 saylı Qərərdad hakim Gündüz Şirinov

06 may 2021-ci il 2-1(114)-1011/2021 s.Qərərd.hakim Usaməddin Osmanov

18 may 2021-ci il 8(104)-62/2021 saylı Qərərdad hakim Afiq Hüseyndazə

30 iyun 2021-ci il 2(104)-2423/2021 saylı qərərdad- hakim Roman Ələkbərli

16 noyabr 2021-ci il 2(104)-1675/2021 saylı qətnamə-hakim Azər Bayramov

08 sentyabr 2022-ci il 2(102)-2576/2002 s.qərar- hakim Əhməd Əhmədov"



Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq bütün maraqlı tərəfləri dinləməyə hazırıq...