"Optimal Elektronika" məhkəməyə verildi - SƏBƏB Tarix: Bu gün, 15:46 | Çap et

"Engin LTD" MMC "Optimal Elektronika" MMC ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib.



DİA.AZ-ın pravda.az-a istinadən məlumatına görə, bu barədə MMC Bakı Kommersiya Məhkəməsinə üz tutub.



Belə ki, "Engin LTD" alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr barədə tələb irəli sürüb.



İddia hakim Zeynəb Axundovanın sədrliyi ilə araşdırılacaq.



Məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasının vaxtı hələlik açıqlanmayıb.