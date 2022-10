Cəbrayıl icra hakimiyyəti hansı qanunla işləyir? - GİLEY Tarix: Bu gün, 08:09 | Çap et

DİA.AZ: - Bakı şəhəri, Binəqədi rayon, Biləcəri qəsəbəsi, məhəllə 5057/68, ev 7, mənzil 61 ünvanında yaşayan Niftalıyeva Zərnişan Rövşən qızı ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Bir nüsxəsi də DİA.AZ-a daxil olan müraciətdə deyilir:



"Mən Niftəliyev Zaur Nadir oğlu ilə 13 may 2014-cü ildə rəsmi nikaha girərək ailə qurmuşam. Onunla birgə nikahımızdan 25 may 2015-ci il təvəllüdlü Niftəliyeva Aysel Zaur qızı, 05 may 2018-ci il təvəllüdlü Niftəliyev Atilla Zaur oğlu adlı iki övladımız olmuşdur.



Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 19.08.2021-ci il tarixli qətnaməsi ilə cavabdehlə aramızda bağlanmış nikahın pozulması və qarşı tərəf məni aldadaraq azyaşlı övladlarımın onun himayəsində saxlanılması qət edilmişdir. Hazırda bir ildən çoxdur övladlarımı görə bilmirəm, bir ana kimi çox çarəsizəm, məni eşidən yoxdur.



Mən, azyaşlı övladlarımla görüşmək üçün cavabdehə dəfələrlə müraciət etsəm də, cavabdeh bizim görüşümüzə mane olur, öz övladlarımla görüşməyim üçün mənə şərait yaratmır.



Nigah pozulandan bu vaxta qədər uşaqlarla görüşməmişəm. Bu isə, azyaşlı övladlarımın psixoloji vəziyyətinə çox pis mənfi təsir göstərir.



Belə ki, azyaşlı övladlarım atası tərəfindən mənimlə mütəmadi və sistemli görüşə buraxılmadıqlarına görə vaxtlı-vaxtında ana qayğısı görmədiyi və normal mühitdə yaşamadıqları üçün narahat ola və ya xəstələnə bilərlər.



Uşaqlarla görüş günlərinin müəyyən edilməsi barədə Cəbrayıl rayon Məhkəməsinə müraciət etdim, Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin Qəyyumluq və himayəçilik Komissiyasının rəy verilməsi barədə qərardad qəbul etdi.



Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin Qəyyumluq və himayəçilik Komissiyası rəy verərkən bir çox qanuna zidd hərəkətlərə yol vermişdir, belə ki, ana ilə övladları olan 6 və 4 yaşlı uşaqlarla heç bir ünsiyyət yaratmadan saxta və qaranlıq yollarla rəy vermişdir ki, guya ana ilə hər iki uşaq imtina etdiyi üçün ünsiyyətdə olmağı uşaqların mənafeyinə uyğun hesab etmir.



Hörmətli İcra Başçısı Kamal müəllim nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vəzifəsinə uyğun olmayan Orxan Məmmədov birinci müavin olmaq abu havası ilə yaşamaqla biz vətəndaşların hüquqların ayaq altda atıb tapdalayır. Hansı ki, hər dəfə məhkəmə vaxtı keçmiş qaynatam Nadir atam Rövşənə dediyi sözləri Orxan Məmmədov adlı vəzifəsinə uyğun olmayan məmur saxta rəydə qeyd etməklə məhkəməyə göndərmişdir, atam bir çox alternativ yerlərdən maraqlanan zaman bizə məlum oldu ki, bizə gəlib söbət aparanın rəyini Orxan Məmmədov saxta yollarla dəyişərək saxta bir rəy yazaraq məhkəməyə göndərmişdir, bu etdiyi əməlləri inşAllah gələcəkdə öz qarşısına çıxacaq onda mənim nə çəkdiyimi o çəkəndə bugünkü səf əməlləri qarşısına çıxacaqdır.



Ay bu vəzifələrə layiq olmayan məmur Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin Hüquq şöbə rəisi Orxan Məmmədov və digərləri Siz nə zaman vəzifənizi yerinə yetirib, ana ilə uşaqlar arasında ünsiyyət yaratdız ki, uşaqlarda imtina etdi. Bu səbəbdəndə bu saxta rəy ləğv edilməli və yeni düzgün real digər qadın vəzifəli şəxslər tərəfindən rəy verilməsinə ehtiyac vardır. Bu saxta rəyləri yazan məmurlarda ciddi cəzalandırılmalıdır.



Bu barədə hal-hazırda Sabunçu rayon Məhkəməsində və Cəbrayıl rayon Məhkəməsində qarşı tərəfə qarşı iddia tələbim üzrə iş gedir. Ancaq heç bir müsbət qərar qəbul edilməyib.



Xahiş edirəm ki, Sabunçu rayon Məhkəməsi tərəfindən Azyaşlı övladlarım 25 may 2015-ci il təvəllüdlü Niftəliyeva Aysel Zaur qızı, 05 may 2018-ci il təvəllüdlü Niftəliyev Atilla Zaur oğlunun özümə qaytarılmasına, Cəbrayıl rayon İcra Hakimiyyətinin Qəyyumluq və himayəçilik Komissiyasının saxta rəyinin ləğv edilməsinə, bu saxta rəyi yazan məmurun ciddi cəzalandırılmasına, yeni rəy verilməsi üçün qadın mütəxəsislər cəlb edərək yeni rəy verilməsinə köməkdarlıq edəsiniz".



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq bütün maraqlı tərəfləri dinləməyə hazırıq...