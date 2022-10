Zərdabda it məktəblini dişləyib Tarix: Bu gün, 17:53 | Çap et

Zərdabda it məktəblini dişləyib.



DİA.AZ Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, hadisə 3 saylı orta məktəbin qarşısında baş verib.



Küçədə sahibsiz it məktəb şagirdinə hücum edib və onu dişləyib.



Məlumata görə, bu Zərdab rayonunda sayca 10-cu hadisədir.