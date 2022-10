Hanna Bardelli Azərbaycan üzrə məruzəçi təyin olunub - FOTO Tarix: Bu gün, 11:35 | Çap et

Oktyabrın 11-də AŞPA-nın Hüquq məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsində Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə təhdidlər mövzusu müzakirə edilib.(Threats to life and safety of journalists and human rights defenders in Azerbaijan)



Komitə məsələni araşdırmaq və hesabat hazırlamaq üçün Böyük



Britaniyalı deputat Hanna Bardelli məruzəçi təyin edib.



Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə təhdidlərlə bağlı AŞPA-nın bir qrup deputatı yay sessiyasında qətnamə layihənisinin hazırlanmasına çağırmışdılar. Deputat Hanna Bardell növbəti iki il ərzində bu məsələni araşdıraraq AŞPA üçün ətraflı hesabat hazırlamalıdır.



Turan