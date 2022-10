Kremlin Putindən sonrakı potensial rəhbəri - "Super casus", "Gənc şahzadə", "Qəssab" və... Tarix: Bu gün, 11:47 | Çap et

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı fəlakətli hərbi macərası onun 22 illik hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdırdığı ehtimalını artırıb. Amma o, özbaşına hakimiyyətdən gedəcək, yoxsa onu sıxışdırmaq lazım gələcək? Ukraynaya qarşı aqressiv müharibənin yeddi ayı ərzində rus qoşunları şərqdə qismən geri çəkildi, şəxsi heyət və texnika baxımından böyük itkilər verdi. Putinin ölkədə qismən səfərbərlik əmri xaosa çevrildi və hətta bu, Kreml təbliğatçıları və siyasi müttəfiqlər tərəfindən qınaqlara səbəb oldu.



69 yaşlı avtokratın hakimiyyətdən getməsi şansları hələ də zəifdir, lakin məlumdur ki, uğursuz hərbi avantüranın nəticələrinin artması artıq Kreml rəhbərinin hakimiyyətini zəiflədir.



Məşhur “Politico” nəşri Putinin hakimiyyətinin sona çata biləcəyi ssenariləri ilə bağlı proqnozları araşdırıb, Kremlin hazırkı rəhbərini əvəz edəcək namizədləri təhlil edib. DİA.AZ təhlili AYNA-ya istinadla təqdim edir:



Putinin öz varisini seçməsi ssenarisi



Putin rəqiblərini bir kənara qoyub konstitusiyanı yenidən yazmaq və hakimiyyəti saxlamaq üçün çox şeyə getdi. Onun könüllü olaraq yeni liderə yol verməsi ehtimalı azdır, lakin mümkünsüz də deyil. Kremlin indiki rəhbəri səlahiyyətlərini kimə verə bilər?



"Super casus" Nikolay Patruşev



Putin etiraf etsə ki, onun hakimiyyətdə qalması artıq mümkün deyil, Kreml müşahidəçiləri Patruşevi onun mümkün varisi kimi görürlər. Keçmiş FSB kəşfiyyat rəhbəri və hazırda Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Putinlə ümumilikdə Qərbə, xüsusən də ABŞ-a qarşı düşmənçiliklə dolu dünyagörüşünü bölüşmək üstünlüyünə malikdir.



Hər halda, Patruşevin fikirləri daha ifratdır: Putinin fevralda Ukraynaya qoşun yeritmək əmrindən bir neçə gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Patruşev Vaşinqtonu “Rusiya Federasiyasının parçalanmasına” yönəlmiş gizli məqsəd güdməkdə ittiham edib. Bu, tanış ritorikadır: illər əvvəl Patruşev ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Madlen Olbraytı Sibir və Uzaq Şərqin Rusiyaya aid olmamalı olduğunu söyləməkdə günahlandırmışdı. Bu bəyanatın heç bir faktiki əsası yox idi, ona görə də Rusiya Federasiyasının rus casuslarının Qərb liderlərinin fikirlərinə çıxış əldə etdiyi çox məxfi bir layihə təşkil etməsi ilə bağlı təkliflər var idi.



Putin vaxtının çox hissəsini Rusiyada keçirdiyi üçün Patruşev daha fəal rol oynayıb və bu yaxınlarda Çinə səfər edib. Ancaq yaş Patruşevdən asılı deyil: 71 yaşında o, Putindən iki yaş böyükdür və Patruşev prezident olsa, çox güman ki, müvəqqəti fiqur olacaq.



"Xidmətçi" Dmitri Medvedev



Putinin etibar edə biləcəyi kəs Dmitri Medvedevdir: Rusiya lideri hətta 2008-ci ildə prezident postunu keçmiş sağ əlinə verib. Bu tranzit Putinə əvvəlki konstitusiya məhdudiyyətlərinə riayət etməklə hakimiyyəti saxlamağa imkan verdi. Medvedev prezidentliyi lazımi şəkildə saxladı, "modernləşdirici" kimi keçid balını aldı - "iPad"dən istifadə etdi, Silikon Vadisini səyahət etdi. Lakin 4 illik səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra o, tez bir zamanda öz yerini Putinə verdi və sahib Kremlə qayıtdı.



Medvedev 2020-ci ildə Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini olana qədər daha səkkiz il Rusiyanın Baş naziri vəzifəsində çalışıb və yenidən birbaşa Putinə hesabat verib. Müharibə Medvedevə qarşı qəddar zarafat etdi, onun Putinin daha pis "əkizi" kimi özünü "nüvə təhlükəsi dəlisi" kimi təqdim etmək cəhdləri "Telegram" kanalının oxucularının isterik gülüşləri ilə yadda qaldı. 57 yaşında Medvedev Rusiyaya yenidən rəhbərlik edəcək qədər gəncdir, lakin onun taleyi ayrılmaz şəkildə Putinin taleyi ilə bağlıdır.



"Mühafizəçi" Aleksey Dyumin



Öz təbirincə, Dyumin bir dəfə Putini dağ iqamətgahının astanasında qonur ayının gecə hücumundan xilas edib. Qorxmaz sadiq, lakin yenə də humanist (ayı sağ qaldı) - Putinin varisi olmaq, eyni zamanda, böyük dövlət xadiminin rahat təqaüdə çıxmasını və müharibə cinayətlərinə görə Haaqa məhkəməsindən yayınmasını təmin etmək üçün daha yaxşı hansı xüsusiyyətlərə malik ola bilər ki?



Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tanınmış veteranı olan Dyumin 2014-cü ildə Krımın ilhaqı əməliyyatında xüsusi təyinatlıların komandiri kimi döyüş meydanında da uğur dadıb. İki il sonra Putin onu Tula vilayətinə qubernator təyin etdi. Bəzi məlumatlara görə, Dyumin Putinin sevimlisidir, lakin Kremldə hakimiyyət mübarizəsi başlayarsa, imtiyazlı statusu onu müdafiəsiz qoyacaq.



"Gənc şahzadə" Dmitri Patruşev



Putinin Kremldəki müttəfiqləri cavanlaşmır, lakin bu o demək deyil ki, rejim özünü əbədiləşdirməyə çalışmayacaq. Məhz Nikolay Patruşev 2000-ci ildə FSB-yə rəhbər təyin olunanda rus casus elitasını “yeni zadəgan” adlandırmışdı. Onun oğlu Dmitri Patruşev etibarlı potensial varis oldu. 44 yaşında kiçik Patruşev 2018-ci ildə kənd təsərrüfatı naziri təyin edilib. O, əvvəllər FSB Akademiyasını bitirib və dövlət "Rosselxozbank"ına rəhbərlik edib.



Perspektiv nə qədər uzaq olsa da, “gənc şahzadə” Ukraynada onsuz da uduzmaqda olan Rusiyanın intiharçı nüvə eskalasiyasına başlayacağı ilə bağlı bütün dünyada qorxuları azalda bilər. Müəyyən bir irsi hökmdar yeraltı bunkerdə gizlənən dəli diktatordan daha güclü sağ qalma instinktinə sahib olardı.



İdarə olunan varislik haqqında bütün söhbətlərə baxmayaraq, təcrübə göstərir ki, Kreml başçıları onu “öz istəkləri ilə” tərk etməyə meyllidirlər: Lenin və Stalin hər ikisi Brejnev və onun iki yaxın varisləri kimi təbii səbəblərdən öldülər. Sui-qəsd edilən son Rusiya dövlət başçısı 1881-ci ildə çar II Aleksandr idi.



Bununla belə, 1964-cü ildə Nikita Xruşşov və 1991-ci ildə Sovet İttifaqının süqutunda son pərdəni endirən Mixail Qorbaçov kimi liderlərin istefa verməyə məcbur edildiyi presedentlər var. Çox vaxt varislik uğrunda mübarizə Kremlin daxilindəkilər arasında gedirdi.



"Troyka"



Ola bilsin ki, avtokratik Putinə ən yaxın tarixi paralel Stalinin hekayəsidir. Onun 1953-cü ildə ölümü hakimiyyət uğrunda mübarizəyə səbəb olmuş və Troykanın müvəqqəti kollektiv hakimiyyəti onun üzvlərindən birinin, keçmiş gizli polis rəisi Lavrenti Beriyanın edam edilməsi ilə başa çatmışdır. 1955-ci ildə Xruşşov Baş nazir Georgi Malenkovdan ayrılaraq Kommunist Partiyasının və hökumətin lideri oldu. Bir il sonra o, Stalinin şəxsiyyətə pərəstişini pisləyən nitqlə çıxış etdi və illərlə davam edən terrordan sonra “ərimə” başladı.



Belə qənaətə gəlmək cazibədardır ki, əgər Putin devrilsə və kollektiv rəhbərlik hakimiyyətə gəlsə, onun gedişi Rusiyanın Qərblə proksi müharibəsinin deeskalasiyasına gətirib çıxara bilər.



“Elitanın ağırlıq mərkəzi müharibəyə qarşıdır. Bu, onların heç xoşuna gəlməyib”, – Böyük Britaniyanın Belarusdakı keçmiş səfiri və hazırda Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun analitiki Naycel Quld-Davies deyir.



"Avtokratiyalarda rejim dəyişikliyi adətən daxildən baş verir". Rusiya Federasiyasında hakimiyyətin nəzarətli keçidi şansını “sıfır” kimi qiymətləndirən Quld-Davies belə qeyd edir. Analitik deyir ki, Putin iki il əvvəl konstitusiyanı yenidən yazarkən varisliyini təşkil etmək şansını əldən verib: "Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün kimin əlbir ola biləcəyini təxmin etmək çətin məsələdir, amma tarixdən danışsaq, onların arasında Təhlükəsizlik Şurasındakı “güc nazirlikləri”nin nümayəndələri də olacaq – indi Putinə nə qədər sadiq görünsələr də. Patruşevə, Aleksandr Bortnikova, daxili işlər naziri Vladimir Kolokoltsev və müdafiə naziri Sergey Şoyquya diqqət yetirin".



Baş nazir Mixail Mişustin



Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 92.3-cü maddəsində vurğulanır ki, prezident öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədiyi bütün hallarda vəzifəni müvəqqəti olaraq Baş nazir öz üzərinə götürür. Bu, Putin ağır xəstələnərsə və ya öldürülərsə, Mişustini dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra etmək üçün ən yaxşı vəziyyətə gətirər. 56 yaşlı Mişustin 2020-ci ildə Baş nazir vəzifəsinə təyin olunana, Putin konstitusiya dəyişikliyi edənə qədər Rusiyanın ən yüksək vergi yığan işçisi olub.



Mişustin Qərb sanksiyalarının iqtisadi təsirini minimuma endirməyə çalışan sadiq "böhran meneceri" kimi fəaliyyət göstərib. Amma potensial bir dönüş var: əgər Putin imkansızdırsa, konstitusiya onun sağalsa belə, hakimiyyətə qayıtmasına açıq şəkildə mane olur. Bu, “ilk ayağa qalxan başmaqları alır” halı ola bilərmi?



"Moskviç" Sergey Sobyanin



Paytaxtda etirazlar repressiyaların artıq mümkün olmadığı və hakimiyyətin nizamlı keçidini başa çatdırmaq üçün konstruktiv işə ehtiyac duyulacağı həddə çatarsa, Moskva meri Sergey Sobyanin Putinin yerinə namizəd ola bilər. Bu, heç də ilkin ssenari deyil: Putinin səfərbərlik əmrinə etirazlar Kiyevdəki Avromaydan miqyasına çatmadı. Hansı ki, bu, Ukraynanın o vaxtkı Prezidenti Viktor Yanukoviçi 2014-cü ilin əvvəlində hakimiyyətdən getməyə məcbur etdi.



Sobyanin vəzifədə olduğu 12 il ərzində özünü bacarıqlı “siyasi maşın” kimi sübut edib. O, parkları yeniləmək, tarixi binaları bərpa etmək və ictimai nəqliyyatı modernləşdirməklə Moskvanı daha yaşana bilən etdi – bu irəliləyişlərin çoxu sanksiyalarla aradan qaldırılana qədər. 64 yaşlı Sobyanin əvvəllər neftlə zəngin Tümen vilayətinin qubernatoru (2001-2005), Kreml administrasiyasının rəhbəri (2005-2008) və Putinin Baş nazir olarkən müavini (2008-2010) olub.



"Rəngli inqilab" qorxusu



Putinin Ukraynanı xəritədən silməkdə patoloji qətiyyəti onun Kiyevin Rusiyada “rəngli” inqilaba ilham verə biləcəyi qorxusundan irəli gəlir. Artıq ukraynalılar narıncı inqilab və Avromaydan zamanı dinc etiraz yolu ilə bir neçə dəfə liderlərini hakimiyyətdən uzaqlaşdıra biliblər.



Məhbus Navalnı



Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Aleksey Navalnı on il əvvəl Putinin prezidentliyə qayıdışına qarşı etirazların təşkilini edərək, Rusiyada rəngli inqilabda liderliyə əsas namizəd ola bilər. Postsovet Rusiyasında ən böyük nümayişlər olan bu nümayişlər son nəticədə uğursuzluğa düçar oldu. Lakin Navalnı dayanmadı, bütün səylərini korrupsiyanın ifşasına yönəltdi. Dövlət cavab olaraq onu əsəb əleyhinə dərmanla zəhərləyib və saxta saxtakarlıq ittihamı ilə həbs edib.



Həbsxanada olan Navalnı müharibəyə qarşı çıxmağa çalışır. Amma onun həbsxana kamerasından prezidentliyə yüksəlmək şansı azdır. Təhlilçilər Putinin devrilməsi və Rusiyanın növbəti liderinin Qərblə barışıq əlaməti olaraq Navalnı, jurnalist Vladimir Kara-Murza və ya videobloqer İlya Yaşin kimi “dissidentləri” təqib etməyi dayandırması ssenarisini təsəvvür edə bilərlər. Lakin bu, hələ azad və ədalətli seçkilər keçirməyən bir ölkədə hakimiyyətə gedən uzun yolda yalnız ilk addım olardı.



Sürgündəki Xodorkovski



Keçmiş neft maqnatı Mixail Xodorkovski rejimin başqa bir tənqidçisidir. Putinə qarşı çıxır və uduzur, nəticədə "Yukos" neft imperiyasından məhrum edilir, 10 il həbs edilir və nəhayət, sürgünə göndərilir. Rusiya Federasiyasında qadağan edilmiş, onun “Açıq Rusiya” fondu islahatların tərəfdarı olmaqda davam edir, lakin Xodorkovskinin özü post-Putin Rusiyasında qalibiyyətli qayıdış və liderlik rolu üçün aydın ambisiya nümayiş etdirmir.



59 yaşlı Xodorkovski Ukraynanın Rusiyanın təcavüzünə qarşı müqavimətini qətiyyətlə dəstəkləyir və Qərbi daha çox silah tədarük etməyə çağırır. Lakin onun “amansız iş adamı" kimi reputasiyası hələ də xaotik Yeltsin illərinin, oliqarxların korrupsiyaya uğramış özəlləşdirmələr yolu ilə xalqı sovet sənaye irsindən məhrum edən külli miqdarda sərvət topladığı zamanları xatırlayan ruslar tərəfindən unudulmayıb.



“Qaranlıq zaman”: Putin rejimi hərbi yolla devrilir



Müasir Rusiyada uğurlu hərbi çevrilişlərin tarixi olmasa da, silahlı üsyan nəticəsində Putinin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ehtimalını istisna etmək səhv olardı. Rusiyanın növbəti hökmdarının silah gücü ilə seçilib-seçilməməsinə diqqət yetirməli olan bir neçə əsas oyunçu var.



"Qəssab" Mizintsev



Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu və Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov hər ikisi uğursuz müharibələr apardılar və faktiki olaraq onları hərbi departamentin hakimiyyəti ələ keçirmək üçün hər hansı bir addımı üçün etibarlı liderlər kimi istisna etdilər. Rusiyada narazı zabitlərin çevriliş etməsi ənənəsi yoxdur. Amma bir general var ki, böyük vəhşiliyi ilə şöhrət qazandıqdan sonra uğur qazanır: Mixail Mizintsev, “Mariupol qəssabı”. May ayında Mariupol liman şəhəri Rusiya qüvvələri tərəfindən tutulmazdan əvvəl Mizintsev 20 mindən çox dinc sakinin ölümünə səbəb olan dağıdıcı mühasirəyə rəhbərlik edib. Rusiya Ukraynanın əks-hücumunun gedişatını dəyişməyə və səfərbərlik xaosuna son qoymağa çalışdığı üçün o, müdafiə nazirinin logistika üzrə müavini vəzifəsinə yüksəlib. Mizintsev birbaşa hakimiyyətə iddialı olmaya bilər, lakin yaxın günlərdə və həftələrdə o, izləniləcək bir şəxs olacaq.



"Döyüş ağası" Kadırov



Özünü “Putinin piyadası” adlandıran Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin ən tanınmış tərəfdarlarından biridir. O, müharibəni özünün “Kadırovçular” bölüyü ilə Ukrayna düşmənləri arasında "quldur müharibəsi aparan şəxs" kimi xarakterizə edilir. Bununla belə, onun qoşunları "TikTok"da döyüşçü kimi cəbhədən daha yaxşı çıxış edirdi.



Kadırov rejimin kobud təbliğatçısıdır, onun "Telegram" kanalında 2,6 milyondan çox abunəçisi var. Ancaq analitik Sergey Quryev hesab edir ki, Putinin zəifliyindən öz siyasi gündəminə nail olmaq üçün istifadə etmək cəhdi Kadırovu riskə atacaq. Analitik hesab edir ki, Rusiyada siyasi qarışıqlıq yaranarsa, Kadırov Çeçenistan üçün daha çox muxtariyyət və ya müstəqillik əldə etməyə çalışacaq.



“Putinin aşpazı” - Priqojin



Kim indi Rusiyanın baş komandanına oxşayırsa, o, “Vaqneritləri” idarə edən “Putinin aşpazı” kimi tanınan oliqarx Yevgeni Priqojindir. 61 yaşlı Priqojin bu yaxınlarda Ukraynaya qarşı döyüşə gedəcəkləri təqdirdə onlara azadlıq vəd edən məhkumları səfərbər edərkən kameralara tuş gəlib.



"Bellingcat"ın əməkdaşı Xristo Qrozev "Twitter"də yazıb: "“Vaqneritlər" Putinə deyil, istənilən vaxt Priqojinə səs verəcəklərini deyirlər və mənə elə gəlir ki, ondan qan iyi gəlir”.



Ancaq Priqojin kimi bir hərbi liderin ən kiçik bir güc şansı əldə etməsi üçün döyüş meydanında böyük bir çevriliş lazımdır.



Politoloq Mark Qaleotti deyir: “Dövlət tamamilə fəlakətli vəziyyətdə olmalıdır. Amma Rusiya Federasiyasının son imperiya, sovet və ən yaxın tarixində belə bir presedent yoxdur. Ən yaxın paralellər hərbi fəlakətlərdən sonra baş vermiş 1905 və 1917-ci illərin inqilabi hadisələri ola bilər. 1905-ci ildə çar II Nikolay məhdud demokratik islahatlara razılıq verərək hakimiyyəti saxladı. 1917-ci ilin fevralında onun devrilməsi ilk növbədə müvəqqəti liberal hökumətin qurulmasına gətirib çıxardı və Leninin başçılıq etdiyi bolşeviklər hakimiyyəti yalnız həmin ilin oktyabrında ələ keçirdilər.