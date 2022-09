“Peşə seçimində özünü kəşf et ” adlı layihənin təqdimatı mərasimi keçirilib | Redaktə et Tarix: Bu gün, 14:49 | Çap et

24 sentyabr 2022-ci il tarixində Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin tabeçiliyində olan Agstafa rayonu X.Mirzəyev adına Qıraq Kəsəmən kənd tam orta məktəbində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin "Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə VI qrant müsabiqəsi" çərçivəsində icra edilən “Peşə seçimində özünü kəşf et ” adlı layihənin təqdimatı mərasimi keçirilib.



"Peşə seçimində özünü kəşf et ” adlı layihə çərçivəsində təşkil olunmuş tədbirdə Ağstafa rayonu Gənclər və idman idarəsinin rəisi Əziz Məsmaliyev,məktəbin direktor və müəllimləri,Ağstafa rayon sektorunun numayəndələri ,layihə rəhbəri Şəfəq Heydərli, təlimçilər Kəbirə Eminova, Vüsalə Babayeva və layihə iştirakçıları olan şagirdlər iştirak etdilər



Layihə rəhbəri və təlimçilər layihə haqqında genis məlumat verdilər.Sagirdlər və qonaqlar üçün videoslayd təqdim olundu.Çıxış edən qonaqlar layihənin əhəmiyyətindən,aktuallığından və şagirdlər üçün vacibliyindən danışdılar. Ağstafa rayonu Gənclər və idman idarəsinin rəisi Əziz Məsmaliyev layihənin əhəmiyyətinin nəinki şagirdlər üçün,eyni zamanda bütün gənclər üçün böyük olduğunu vurguladı.



Sonda təqdimat iştirakçıları ilə mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

