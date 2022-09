26 saylı poliklinika DİN hospitalına göndəriş verməkdən imtina edir - Qarabağ Qazisi ŞİKAYƏTÇİDİR Tarix: Bu gün, 16:04 | Çap et

2022-ci ilin sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Tibb Xidmətinin rəisi Mahmud Yusifovun DİN rəhbərliyinə müalicəmin təşkil edilməsi haqqında müraciətimə cavabını aldım. Rəis bildirib: “A.N. Heydərov adına Respublika Hospitalı ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə müqavilə bağlandığından , təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan kontingent istisna olmaqla, digər şəxslərin, o cümlədən DİN -in təqaüdçülərinin müalicəyə SIĞORTALI ƏSASLARLA qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.



Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə almaqla, TƏBİB -in yaşadığınız ərazi üzrə poliklinikasına müraciət edərək, Hospitala və ya xəstəliyinizin profilinə uyğun digər klinikaya sığortalı əsasla ödənişsiz müayinə və müalicəyə GÖNDƏRİŞ ala bilərsiniz”.



Göründüyü kimi, DİN-in Tibb xidməti ərazi poliklinikasının Hospitala göndəriş verməsini bildirir, ərazi poliklinikası (26 saylı poliklinika) isə göndəriş verməkdən imtina edir ki, TƏBİB icazə vermir. Bu isə müalicə hüququna qadağa deməkdir. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 1542 çağrı mərkəzindən istənilən dövlət xəstəxanasına getməyi məsləhət bildilər (?). Dövlətin Daxili İşlər Nazirliyinin tibbi uçotunda olan 1-ci dərəcəli Qarabağ qazisinə adi bir göndəriş verilməsindən imtina edilir, istənilən dövlət xəstəxanasına getməyi məsləhət görürlər? !



Fikrimizcə, əlilliyi olmayan təqaüdçülərlə əlil- təqaüdçüləri də sığortalı əsaslarla müalicə məsələsində ayırmaq gərəkir. Onsuz da əlillər dövlət hesabına sığorta olunurlar və onların tibbi uçotunda olduqları tibb müəssisələrində müayinə və müalicə hüquqları saxlanılır. Eyni zamanda, hərbi qulluqçu əlillər hərbi – güc poliklinikalarında da qeydiyyatda olduqlarından, onlardan ərazi poliklinikalarının göndərişini tələb etmək məntiqə sığmır. Belə ötür – ötür oyunu ilə müalicə yox, əsəb gərginliyi gerçəkləşir.



Məğrur Bədəlsoy

Qarabağ Qazisi