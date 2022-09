Goranboyda “Park Naftalana” BASQIN - zor tətbiq edib əmlakı taladılar Tarix: Dünən, 17:18 | Çap et

“Park-Naftalan” Müalicə Mərkəzinin direktoru Hatəm Əli oğlu Qocayev baş prokuror Kamran Əliyevə, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazova mürciət edərək rəhbəri olduğu mərkəzə edilmiş basqınla bağlı tədbir görülməsini xahiş edib.



DİA.AZ Gununsesi.info-ya istinadla bildirir ki, surəti Goranboy prokuroru Kamran Məmmədova ünvanlanmış müraciətdə Hatəm Qocayev qeyd edir ki, 19.09.2022-ci il tarixdə bir qrup şəxs direktoru olduğu “Park-Naftalan” Müalicə Mərkəzinə məxsus olan sanatoriyanın binasına basqın edib: “Hörmətli səlahiyyət sahibləri. Basqın edənlər zor gücünə əmlakımızı talayaraq quldurluq cinayəti törədiblər. Belə ki, saat 07:20 radələrində 4 (dörd) nəfər şəxs zorla qeydiyyat şöbəsinə daxil olaraq qeydiyyatçıların üzərinə təhkim olunan 1 ədəd kompyuteri və əməkdaşlardan birinin ofisində olan 2 ədəd kompyuter və bir sıra avadanlıqları götürərək işçilərimin əmək funksiyalarını icra etmələrinə qəsdən maneçilik törətdilər.



Hazırda işçi heyəti vəzifə səlahiyyətlərini icra edə bilmirlər. Baş verənlər sanatoriyada olan qonaqların həyat və sağlamlıqları baxımından ciddi narahatlığına səbəb olub. Hadisə ilə bağlı dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə dəfələrlə müraciətlərimiz nəticəsində Naftalan Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gəldilər. Lakin həmin şəxslərin əməllərinin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görülmədi. Polis əməkdaşlarının bu cür laqeyd rəftarı bizi çox təəccübləndirdi. Polis əməkdaşları hansı maraqlara əsaslanaraq cinayətkarlar qarşısında hərəkətsiz qala bilərlər?



Azərbaycan Respublikasının 181.1-ci maddəsinə əsasən, quldurluq, yəni özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan basqın dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 181.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.



Hörmətli cənablar! Yuxarıda göstərilən halla bağlı polis əməkdaşlarının laqeydliyini nəzərə alaraq işlə bağlı prosessual nəzarəti dərhal üzərinizə götürərək cinayətkarlarla bağlı tədbir görülməsi ilə bağlı göstəriş verməyinizi sizdən xahiş edirik”.