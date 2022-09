“Absheron Hotel Group”da - TƏYİNAT OLUB Tarix: Bu gün, 11:03 | Çap et

Absheron Hotel Group-un hotellərindən biri “Yeni İntourist Hotel Company” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (Sheraton Baku Intourist) rəhbəri dəyişib.



DİA.AZ Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Patrik Yohannes Izerloe (Patrick Johannes Iserlohe) şirkətin baş icraçı direktoru təyin edilib.



P.İzerloe uzun müddətdir ana şirkət olan “Absheron Hotel Group”un komandasına qoşulub.



O, yeni vəzifədə Sevda Məmmədova Yasin qızını əvəz edib.



Xatırladaq ki, “PASHA Holding”ə daxil olan “Absheron Hotel Group”a bir müddət əvvəl Simon Craig Beaumont rəhbər təyin edilib.



Hotel qrupuna aşağıdakı hotel və kurort qrupları daxildir:



Baku Marriott Hotel Boulevard

Sheraton Baku Intourist

Courtyard by Marriott Baku

Pik Palace, Shahdag, Autograph Collection

Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection

Dinamo Hotel Baku

The Merchant Baku

Bilgah Beach Hotel

Allium Bodrum Resort & Spa, Bodrum / Türkiyə, L.V.X. üzvü (Preferred Hotels & Resorts)

Boutique 19 Hotel

Art Gallery Hotel