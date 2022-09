Narkotik vasitələrdən imtina et, həyatına dəyər ver! - DİN-dən İBRƏTAMİZ sosial çarx.. Tarix: Bu gün, 11:43 | Çap et

DİA.AZ: - DİA.AZ xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən antinarkotik təbliğatın gücləndirilməsi istiqamətində - Narkotik vasitələrə birlikdə “yox” deyək! Narkotik vasitələrdən imtina et, həyatına dəyər ver! - devizləri altında növbəti sosial çarx hazırlanıb.



Hər kəsi narkotik vasitələrin yayılmasına qarşı polis və digər hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən aparılan mübarizəyə dəstək verməyə, bu işdə vətəndaş mövqeyini ortaya qoymağa çağırırıq.



Həmin sosial çarxı təqdim edirik: