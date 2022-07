Şəfiqə Şəfanın şeirləri Rusiya ədəbiyyat portalında Tarix: Bu gün, 17:07 | Çap et

DİA.AZ: - Rusiyanın “litprichal.ru” ədəbiyyat portalı Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı” layihəsi çərçivəsində gənc, istedadlı şair Şəfiqə Şəfanın rus dilinə tərcümə olunmuş “Tale güzgüsü” və “Sadəcə gəl” şeirlərinin yayınına başlayıb.



DİA.AZ xəbər verir ki, şeirlərin rus dilinə tərcümə müəllifi – Mərkəzin rus dili mütəxəssisi İlahə Feyziyeva, bədii redaktoru Rusiya ədəbiyyatşünas-alimi Anjela Lebedevadır.



Qeyd edək ki, geniş oxucu auditoriyası tərəfindən izlənən “litprichal.ru” portalı əsasən dünya ədəbiyyatının Anna Axmatova, Nikolay Qumilyev, Yevgeni Yevtuşenko, Vladimir Vısotski, Rəsul Həmzətov, Oskar Uayld, İrvin Şou, Ernest Heminquey kimi korifey yazıçı və şairlərinin yaradıcılığını işıqlandırır.



Şəfiqə Şəfa



1981-ci ildə Sumqayıtda anadan olub;

Azərbaycan Dillər Universitetinin məzunudur;

2004-2018-ci illərdə Azərbaycan telekanallarında və dövri mətbuatda çalışıb;

“O günlərin xatirinə” və “Qarışıq ünvanlar” kitablarının müəllifidir;

“Bir bənd şeir” və “Dəf(İ)nə yarpağı” müsabiqəsinin qalibi olub.









TALE GÜZGÜSÜ







Bir gün sınar taleyinin güzgüsü,



Səpələnər ömrünün ortasına,



Toplayarsan hər parçasın ümidlə



Hər parçadan gülümsəyər özgəsi.







Barmağının qanı axar qəlbinə,



Şübhələrin qalaqlanıb dağ olar:



Allah, mənim eşq payıma kim şərik?



Kim geyindi qismətimi əyninə?!











Ağrıyarsan bu catlaq taleyinə,



Himə bəndmiş çiliklənib tökülsün.



Axı özün bələd idin əzəldən



Ha söysən də bəxtinin küləyinə.







Çiliklənib ürəyinə sancılar,



Hər parçası ayrı ağrı, ayrı dərd,



Qırıq-sökük xəyalları güzgü tək



Bir nisgillə qalaqlarsan ovcuna.







Bir gün gedər ömrünün son itkisi,



Axtararsan hər küncdə, hər bucaqda,



Süpürərsən o buz kimi otaqdan



Arzuların çiliklənən güzgüsün...











SADƏCƏ GƏL







Darıxsan,



Çəkinmə bax, gəl,



Nə var axı o şəhərin



qorabişirən havasında,



qır asfaltında?!



Heç əyin-başını da dəyişmə,



Saçını darama, üzünü yuma



eləcə çıx gəl.



Silərəm mən islaq dodaqlarımla



yorgun uz-gözünün toz-torpağını,



Dararam saçını kirpiklərimlə,



Həsrət qoxuyan tənin dincələr



sənə yadırğamış barmaqlarımda...



Darıxsan,



Yolunda duran nə varsa kəs at,



Lap kim varsa, sil at



Düşünmə, yıx gəl!



Nə durmusan axı o cüt görünən,



Ələyi hərlənən



tək-tənha evdə?







Darıxdım,



yaman darıxdım,



Ərinmə, qalx gəl!







https://www.litprichal.ru/work/472811/



https://www.litprichal.ru/work/472812/