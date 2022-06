Mirsəməd Mövsümzadə “Silk Vey Vest Aviaşirkəti”nin rəhbərliyinə - TƏYİNAT ALIB Tarix: Bu gün, 12:50 | Çap et

Silk Way Holding-in törəməsi “Silk Vey Vest Aviaşirkəti” MMC-nin (Silk Way West Airline) Müşahidə Şurasına daha bir üzv seçilib.



DİA.AZ Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Mövsümzadə Mir Səməd Eldar oğlu aviaşirkətin Müşahidə Şurasına üzv seçilib.



Bununla da sədr Axundov Zaur Sənan oğlu ilə bərabər Müşahidə Şurası 6 nəfərdən ibarət olub