"Əgər dostluğa görə adama pensiya versəydilər, mən çox yüksək dostluq pensiyası ala bilərdim"

“Dost sarıdan mən dünyanın ən zəngin yeddi adamından biriyəm. O bir az da xasiyyətimlə bağlıdır ki, həmişə insanlarla ünsiyyətə can atmışam. Yetmiş altı ildə də bu ünsiyyət sayəsində nə qədər dostlar qazanmışam. Tanış olduqlarımın da hamısı təbii ki, dost deyil. Dost elə bil ki, iki bədəndə bir ruhdur. Dost o adamdır ki, sən onu görməyəndə özünə yer tapa bilmirsən, gecə-gündüz onun üçün darıxırsan”. DİA.AZ xəbər verir ki, bunu Moderator.az-a açıqlamasında yazıçı Seyran Səxavət deyib. Yazıçı dostlarından Allahdan yarıdığı qədər yarıdığını bildirib:



“Dostunu görmək üçün əlləşirsən, vuruşursan və sonra onu görəndə ürəyin yerinə gəlir, sakitləşirsən. Mənim dostlarım çox olub. Qırçı dostum da, yəni asfalt çəkən, nazir dostum da olub və onlar bizim evdə qonaq olublar. Bu sarıdan mən dostlarımdan Allahımdan yarıdığım qədər yarımışam. Həmişə mənə ancaq nədənsə yaxşı insanlar rast gəlib. Bunun özünü isə təşkil etmək mümkün deyil, bu, Allahın ixtiyarında olan məsələdir.



Mənim bir dostum var idi, amma indi o dünyada yoxdur. O, adamlar üçün dünyada yoxdur, amma mənim üçün qalır. Adı Zeynalov Zeynal Əvəz oğludur. Qarabağın Tuğ kəndində Məşhədi Həmzə bəyin nəvəsidir. O bir dəfə məndən soruşdu ki, “yazıçısan, şairsən, bilmirəm, de görüm bəşəriyyətin ən böyük kəşfi nədir?” Dedim ki, mən nə bilim sən ürəyində nə tutmusan, özün sual vermisən, özün də cavabını ver. Dedi ki, “gülüm oğlan, bəşəriyyətin ən böyük kəşfi dostluqdur. Bir bətndə yatmayan, bir beldən gəlməyən iki adamın ömür boyu bir-birini sevməsi, bir-biri üçün darıxması”. Yəni dostluq çox böyük məhfumdur, dostluğa and da içmək olar, müqəddəs bir şeydir. Dostluq həqiqətdir. Burda sözümü tamamlamaq istəyirəm. Mənim bir sözüm var deyirəm ki, bizlər həqiqətə lazım deyilik, həqiqət bizlərə lazımdır və ən böyük həqiqət də elə budur. Yəni dostluq bizə lazımdır, çünki dost həqiqətdir. Dostsuz dünya daha sıx, qaranlıq, daha biradamlıqdır. Amma dostla dünya genişdir, böyükdür. Onda insanın ömrü də mənalı olur. Mənim altmış il dostluq etdiyim adamlar var. Əgər dostluğa görə adama pensiya versəydilər, mən çox yüksək dostluq pensiyası ala bilərdim”.



Qeyd edək ki, bu gün 9 iyun Beynəlxalq dostlar günüdür.